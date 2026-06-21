به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «تاکر کارلسون»، مجری و مفسر سرشناس آمریکایی، در اظهاراتی درباره کارشکنی رژیم صهیونیستی در تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوی آمریکا به‌خوبی می‌داند تنها طرفی که می‌تواند مانع دستیابی به توافق با ایران شود، کنگره آمریکا نیست، بلکه دولت اسرائیل است.

وی افزود: همان‌گونه که اسرائیل در موارد متعددی در گذشته نیز کارشکنی کرده، تلاش خواهد کرد روند توافق را مختل کرده و مانع نهایی شدن آن شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که امروز نخستین جلسه تخصصی و فنی میان ایران و آمریکا و با میانجی گری پاکستان قرار است در سوئیس برگزار شود.

وی روز پنجشنبه نیز در تحلیل خود تفاهم نامه ایران و آمریکا را با بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ مقایسه کرد و گفت: «روز جمعه، ایالات متحده رسماً پذیرفت که ایران یک بازیگر تعیین‌کننده است و همین، همه چیز را تغییر می‌دهد.»

کارلسون با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا تصریح کرد: ««اما با این توافق، ایالات متحده نشان داد با وجود برخورداری از بهترین، بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین ارتش جهان، توان نظامی لازم برای تحمیل اراده‌اش بر سی‌وچهارمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار ندارد.»

این مجری آمریکایی در نهایت این پیام را به صراحت منتقل کرد که همان‌طور که بحران سوئز غروب امپراطوری بریتانیا را آشکار ساخت، این تفاهم‌نامه نیز افول امپراطوری آمریکا را به نمایش گذاشته است.