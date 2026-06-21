به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیپلمات که به نامش اشاره نشده به شبکه ای بی سی نیوز آمریکا گفت که برگزاری یک نشست اضطراری درباره تحولات مربوط به اسرائیل و حزب‌الله، در دستور کار گفت‌وگوهای میان ایران و آمریکا در سوئیس قرار گرفته است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره زمان برگزاری این نشست اضطراری، سطح مشارکت طرف‌ها یا محورهای مورد بحث منتشر نشده است.

این خبر پس از آن منتشر می شود که شبکه سی ان ان از اعزام جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا به سوئیس برای برگزاری مذاکره با طرف های ایرانی خبر داد.

از سوی دیگر نیز دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد که مذاکرات فنی طرف های ایرانی و آمریکایی امروز یکشنبه در سوئیس و با مشارکت نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان برگزار خواهد شد.