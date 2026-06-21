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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

اعزام ۹ تکواندوکار ایران به مسابقات قزاقستان

اعزام ۹ تکواندوکار ایران به مسابقات قزاقستان

تکواندو ایران با ۹ تکواندوکار در رقابت های بین المللی قزاقستان شرکت می کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی آزاد قزاقستان طی روزهای چهارم تا ششم تیرماه برگزار خواهد شد. با تصمیم فدراسیون تکواندو ۹ تکواندوکار از کشورمان در این مسابقات حضور خواهند داشت.

بر همین اساس امیرمحمد نصیراحمدی، طاها رحمانی، دانیال بزرگی، رضا کلهر، روژان گودرزی، هستی ولی نژاد، روژان صوفی، آیناز میکائیلی و حنا زرین کمر تکواندوکارانی هستند که در این مسابقات حضور خواهند داشت.

سجاد مردانی و نیلوفر صفریان هم هدایت این تکواندوکاران را برعهده خواهند داشت. ضمن اینکه اصغر محمدی رئیس هیات تکواندو استان زنجان سرپرست تیم می باشد.

کد مطلب 6866512

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