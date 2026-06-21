اعزام ۹ تکواندوکار ایران به مسابقات قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی آزاد قزاقستان طی روزهای چهارم تا ششم تیرماه برگزار خواهد شد. با تصمیم فدراسیون تکواندو ۹ تکواندوکار از کشورمان در این مسابقات حضور خواهند داشت.

بر همین اساس امیرمحمد نصیراحمدی، طاها رحمانی، دانیال بزرگی، رضا کلهر، روژان گودرزی، هستی ولی نژاد، روژان صوفی، آیناز میکائیلی و حنا زرین کمر تکواندوکارانی هستند که در این مسابقات حضور خواهند داشت.

سجاد مردانی و نیلوفر صفریان هم هدایت این تکواندوکاران را برعهده خواهند داشت. ضمن اینکه اصغر محمدی رئیس هیات تکواندو استان زنجان سرپرست تیم می باشد.