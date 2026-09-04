به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شکوری شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج، در سخنانی با اشاره به تحولات و حوادث اخیر اظهار کرد: برای تحلیل دقیق آنچه در این میدان رخ داده است، باید اهداف طرف مقابل و میزان تحقق این اهداف را مورد بررسی قرار داد، چرا که در جنگهای نامتقارن، صرفاً میزان خسارتها و تلفات معیار تعیین پیروزی نیست، بلکه باید دید مهاجم با چه هدفی وارد میدان شده و تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است.
وی با بیان اینکه برای جنگ اخیر اهداف متعددی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میشد، افزود: ایجاد شورش، ایجاد ارتباط میان جریانهای تجزیهطلب و تروریستی، زمینهسازی برای براندازی، ترور رهبران و فرماندهان و در نهایت تجزیه سرزمینی ایران از جمله اهدافی بود که دشمن دنبال میکرد.
شکوری ادامه داد: دشمن تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی ساختار جمهوری اسلامی ایران را دچار فروپاشی کند، اما آنچه در میدان اتفاق افتاد، با محاسبات آنها فاصله زیادی داشت.
وی با اشاره به شهادت رهبر و فرماندهان نظامی گفت: شهادت رهبر و فرماندهان ضربهای سنگین بود و نمیتوان این خسارت را انکار کرد، اما در عین حال همین اتفاق موجب استحکام ساخت درونی نظام شد و دشمن نتوانست با حذف فرماندهان و مسئولان، کشور را از حرکت بازدارد.
دشمن به اهداف خود نرسید
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «پیروزی» را باید بر اساس اهداف تعیینشده دشمن سنجید، تصریح کرد: اگر مهاجم به اهداف خود نرسیده باشد، نمیتوان نتیجه میدان را شکست طرف مقابل دانست. دشمن برای ایجاد شورش، براندازی، تغییر ساختار سیاسی و تجزیه ایران برنامهریزی کرده بود، اما این اهداف محقق نشد.
شکوری اضافه کرد: دشمن تصور میکرد با فشار نظامی میتواند ایران را در مدت کوتاهی تسلیم کند، اما مقاومت مردم، عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی، خدمات دولت و فعالیتهای دیپلماتیک در کنار یکدیگر موجب شد این محاسبات با شکست مواجه شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: ما یک میدان بیشتر نداریم و همه بخشها در کنار یکدیگر در این میدان قرار دارند؛ میدان، خدمت، دیپلماسی و مردم اضلاع یک مجموعه هستند و نباید میان آنها دوگانهسازی ایجاد کرد.
شکوری افزود: اختلافنظر و تفاوت دیدگاه در هر جامعهای طبیعی است، اما نباید این اختلافات به شکاف و انشقاق تبدیل شود. در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد دوگانهسازی میان مردم، دولت، نیروهای نظامی و دیپلماسی است، تضعیف ساختارهای نظام به نفع دشمن خواهد بود.
وی تأکید کرد: باید همه ساختارهای نظام از جمله دولت، نیروهای نظامی، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی تقویت شوند و جامعه نیز در این مسیر نقش پشتیبان داشته باشد.
ایرانیت و اسلامیت در کنار یکدیگر
این استاد دانشگاه با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور اظهار کرد: در جریان جنگ، مردم با هر قومیت، مذهب و گرایش، ذیل هویت ایرانی و اسلامی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و از تمامیت کشور دفاع کردند.
محمد جواد شکوری گفت: ایران و اسلام از یکدیگر جدا نیستند و تقویت ایران به معنای تقویت زمینهای است که صدای اسلام نیز از آن بلند میشود. دشمنی با جمهوری اسلامی نیز صرفاً به موضوعاتی مانند غنیسازی یا موشک محدود نمیشود، بلکه از ابتدای انقلاب، مسئله اصلی دشمن براندازی بوده است.
وی با قدردانی از تلاشهای مردم و مسئولان استان کردستان در جریان جنگ اخیر بیان کرد: در این استان تلاشهای زیادی برای جلوگیری از پیوند جریانهای تروریستی و تجزیهطلب با مسائل اجتماعی داخل کشور انجام شد و مردم کردستان نیز در دفاع از کشور نقش مهمی ایفا کردند.
شکوری با اشاره به مطالبات مردم کردستان گفت: مطالبات منطقه و کردستان از جمله عزت، عدالت و مشارکت در قدرت باید مورد توجه قرار گیرد، اما این مطالبات در کنار حفظ انسجام و وحدت ملی معنا پیدا میکند.
وی همچنین از نیروهای امنیتی، نظامی و خدماتی و تلاشهای دولت در شرایط جنگی قدردانی کرد و افزود: در این شرایط، همه بخشها در یک میدان قرار داشتند و برای حفظ امنیت و استمرار خدمات تلاش کردند.
اتحاد مهمترین سپر در برابر توطئهها
شکوری با تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی به دنبال فعالکردن اختلافات داخلی است، گفت: دشمن تلاش خواهد کرد جریانهای مختلف را مقابل یکدیگر قرار دهد، یک جریان را خائن و جریان دیگر را جاهل معرفی کند و از این طریق شکاف اجتماعی ایجاد کند.
وی ادامه داد: تنها سپری که در برابر این توطئه وجود دارد، اتحاد است؛ اتحادی که صرفاً یک شعار نیست و باید از آن به عنوان یک امر مقدس صیانت کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ممکن است در جامعه اختلافنظر و تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، اما همه باید مراقب باشند این اختلافات به انشقاق تبدیل نشود؛ چراکه اگر شکاف داخلی شکل بگیرد، دستگاههای نظامی و امنیتی به جای تمرکز بر تهدیدات بیرونی، ناچار خواهند شد بخش زیادی از توان خود را صرف مدیریت اختلافات داخلی کنند.
شکوری در پایان تأکید کرد: اگر انسجام ملی و هویت ایرانی و اسلامی همچنان در مرکز توجه جامعه قرار داشته باشد، توطئههای دشمن برای ایجاد شکاف داخلی و فشار مجدد با شکست مواجه خواهد شد.
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