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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸

حماسه میدان‌داری کرمانی‌ها در شب یکصد و هشتاد و هشتم

حماسه میدان‌داری کرمانی‌ها در شب یکصد و هشتاد و هشتم

کرمان- حماسه مردم کرمان در اجتماعات میدان آزادی این شهر به یکصد و هشتاد و هشتمین شب خود رسید.

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کد مطلب 6937454

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