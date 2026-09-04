https://mehrnews.com/x3cYqJ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6937454 استانها کرمان استانها کرمان ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸ حماسه میدانداری کرمانیها در شب یکصد و هشتاد و هشتم کرمان- حماسه مردم کرمان در اجتماعات میدان آزادی این شهر به یکصد و هشتاد و هشتمین شب خود رسید. دریافت 18 MB کد مطلب 6937454 کپی شد مطالب مرتبط طنین فریاد «لبیک سید مجتبی» مردم کرمان در اجتماع میدان کوثر تداوم ایستادگی میدانداران کرمانی پای پرچم جمهوری اسلامی ایران حضور حماسی مردم لاهیجان در شب ۱۸۸؛ روایتی که همچنان ادامه دارد قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتیها برای دفاع از وطن یکصد و نود و چهارمین حماسه مردم کرمان در شب های اقتدار و مقاومت دویستمین شب اجتماع مردمی در کرمان تجمع شبانه مردمی همزمان با دیگر نقاط کشور در گلستان برگزار شد برچسبها اجتماع مردمی کرمان جنگ رمضان
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