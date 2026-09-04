واکنش تاجرنیا به اخراج حردانی ازتمرین استقلال؛حمایت از تصمیمات سهراب

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا درباره آخرین وضعیت صالح حردانی و موضوع کنار گذاشته شدن این بازیکن از تمرینات استقلال اظهار داشت: طبیعی است که در هر تیمی ممکن است یک‌سری مسائل و اتفاقات رخ دهد، اما برای من مهم این است که نظر کادر فنی و مدیریت فنی تیم مورد توجه قرار بگیرد و مسائل انضباطی و اخلاقی مربوط به تیم به طور کامل رعایت شود.

وی ادامه داد: آنچه من می‌دانم این است که احتمالاً مسئله‌ای در حوزه فنی پیش آمده، اما فکر نمی‌کنم موضوع خیلی حادی باشد. هنوز فرصت نشده است که با سرمربی محترم تیم صحبت کنم و حتماً تلاش می‌کنیم این موضوع را دنبال و حل کنیم.

سرپرست مدیرعاملی استقلال تأکید کرد: اعتقاد کامل من این است که در فوتبال، مستطیل سبز و زمین، پادشاه است و سرمربی در آنجا تصمیم‌گیرنده است. بنابراین ضمن اینکه از نظرات و تصمیمات سرمربی حمایت می‌کنیم، تلاش خواهیم کرد این موضوع نیز به شکل شایسته مدیریت شود.

بختیاری‌زاده با وسواس دستیارش را انتخاب می‌کند

تاجرنیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره انتخاب دستیار خارجی برای سهراب بختیاری‌زاده نیز گفت: خود من هم از او خواستم که هرچه سریع‌تر فرد مورد نظرش را معرفی کند. واقعیت این است که او در تصمیمات خود مقداری وسواس طبیعی دارد و به دنبال اسم نیست، بلکه دنبال افرادی است که بتوانند به تیم کمک کنند و چیزی به مجموعه اضافه کنند.

وی افزود: در این زمینه دو مورد مطرح شد که حتماً در جریان هستید و اسامی آنها نیز منتشر شد، اما با توجه به شرایط کشور، مجموعه شرایطی که مطرح شده بود برای ما قابل پذیرش نبود.

رئیس هیئت مدیره استقلال ادامه داد: در آخرین ملاقاتی که با سرمربی داشتم، از او خواستم فرد مورد نظرش را زودتر معرفی کند تا این مربی به کادر فنی اضافه شود و کار خود را آغاز کند.

تاجرنیا در ادامه درباره جلسه مدیران باشگاه‌ها و حواشی ایجادشده پیرامون برگزاری این نشست گفت: در مورد این جلسه یک سوءتفاهم برای دوستان ما در سازمان لیگ ایجاد شده بود که چرا این جلسات خارج از مجموعه مدیران فدراسیون و سازمان لیگ برگزار می‌شود.

وی افزود: شاید تاکنون مرسوم نبوده که مدیران باشگاه‌ها بدون حضور فدراسیون یا سازمان لیگ جلسه‌ای برگزار کنند و دوستان احساس کرده بودند این اقدام ممکن است کار بدی باشد یا بدعتی ایجاد کند، اما من فکر می‌کنم این حق مدیران باشگاه‌هاست که درباره موضوعاتی که به منافع آنها مربوط می‌شود، صحبت کنند.

سرپرست مدیرعاملی استقلال ادامه داد: حتی ممکن است در برخی موارد میان منافع باشگاه‌ها با سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال تعارض ایجاد شود. البته در مورد جلسه‌ای که ما برگزار کردیم، اصلاً بحث تعارض منافع مطرح نبود.

هزینه‌های فوتبال را باشگاه‌ها پرداخت می‌کنند

وی درباره دلیل برگزاری این جلسات توضیح داد: کسی که هزینه مسابقات فوتبال لیگ را پرداخت می‌کند، باشگاه‌ها هستند. ما پول بازیکن می‌دهیم، پول کادر فنی می‌دهیم، هزینه زمین را پرداخت می‌کنیم و در واقع از سهامداران خود پول می‌گذاریم تا لیگ برتر و سایر لیگ‌ها برگزار شوند و این مسابقات موجب ایجاد نشاط در جامعه شوند.

تاجرنیا اضافه کرد: درباره فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم طبیعتاً آنها سهمی از این درآمدها دارند، اما به هر حال فکر می‌کنم آنها مشکلات تیم‌داری را ندارند و از این جهت، صحبت ما مطرح شد.

رئیس هیئت مدیره استقلال تصریح کرد: انتظار من این بود که دوستان در این جلسات شرکت کنند. حرف ما این بود که متأسفانه در فوتبال ایران، شرایط اقتصادی فوتبال متناسب با اقتصاد کشور نیست و بعضی‌ها تصور دیگری از شرایط موجود داشتند.

وی ادامه داد: من از بعضی دوستان درباره اینکه چرا در جلسه حضور پیدا نکردند، سؤال کردم و به من گفتند که با آنها تماس گرفته شده و به همین دلیل در جلسه شرکت نکردند.

حمایت از تصمیمات فنی بختیاری‌زاده

تاجرنیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود بار دیگر بر حمایت مدیریت باشگاه از سرمربی استقلال تأکید کرد و گفت: در هر تیمی ممکن است مسائل مختلفی به وجود بیاید، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که چارچوب‌های انضباطی و اخلاقی تیم رعایت شود و در عین حال تصمیمات فنی سرمربی نیز مورد حمایت مدیریت باشگاه قرار بگیرد.

وی درباره حردانی نیز گفت: هنوز فرصت نشده است که درباره این موضوع با سرمربی صحبت کنم، اما حتماً آن را دنبال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم مسئله به بهترین شکل ممکن مدیریت و حل شود.

تاجرنیا خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که در نهایت باید اجازه دهیم سرمربی در مسائل فنی تصمیم‌گیرنده باشد و مدیریت باشگاه نیز ضمن حمایت از او، شرایط لازم برای فعالیت کادر فنی را فراهم کند.

علی تاجرنیا درباره علت به تعویق افتادن مجمع عمومی باشگاه استقلال اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی، ۳.۱ درصد از سهام استقلال را که سهام دولتی بود، به صورت بلوکی عرضه کرد. زمانی که این عرضه انجام شد، دقیقاً با زمانی که ما برای برگزاری مجمع اعلام کرده بودیم، همزمان شد.

وی افزود: با توجه به مجمع عمومی هلدینگ خلیج فارس که ما نیز درگیر آن بودیم، این موضوع باعث شد برگزاری مجمع عمومی باشگاه استقلال به تعویق بیفتد. این تأخیر حدود ۱۰ تا ۱۲ روز است و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

رئیس هیئت مدیره استقلال درباره ماهیت این مجمع نیز توضیح داد: این مجمع عمومی، مجمع سالیانه باشگاه نیست، بلکه برای تثبیت سهامداران برگزار می‌شود. دوره دو ساله عضویت حقوقی سهامداران به پایان رسیده و در این مجمع عمومی، مجدداً عضویت‌های حقوقی سهامداران تثبیت خواهد شد.

تاجرنیا ادامه داد: پس از آن، اعضای حقوقی می‌توانند در صورت تمایل نمایندگان خود در هیئت مدیره را تغییر دهند و اگر هم نخواهند، همان نمایندگان فعلی را مجدداً ابقا خواهند کرد. از این جهت، هیچ مشکلی وجود ندارد.

انتخاب مدیرعامل در مسیر قانونی

سرپرست مدیرعاملی استقلال در ادامه درباره تعیین مدیرعامل جدید باشگاه نیز گفت: در هیئت مدیره تصمیم گرفته‌ایم و من نیز قول داده‌ام که انتخاب مدیرعامل را انجام دهیم. چند گزینه نیز در این زمینه مطرح شده است.

وی با اشاره به سازوکار مدیریتی هلدینگ خلیج فارس افزود: با توجه به سازوکارهایی که در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد، مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ، چه شرکت پتروشیمی باشند، چه شرکت‌های پشتیبان و چه باشگاه استقلال، باید روند کمیته انتصابات را طی کنند.

تاجرنیا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجمع عمومی باشگاه به تعویق افتاد و ابتدا باید حق رأی اعضای هیئت مدیره و اعضای حقوقی مشخص می‌شد، با نظر هیئت مدیره هلدینگ و مدیرعامل محترم هلدینگ قرار شد انتخاب مدیرعامل باشگاه نیز همزمان با این فرآیند انجام شود.

وی تأکید کرد: بنابراین انتخاب مدیرعامل استقلال با رعایت کامل تشریفات قانونی و طی شدن فرآیندهای مربوط به کمیته انتصابات انجام خواهد شد و تلاش ما این است که این روند بدون ایجاد مشکل و در چارچوب سازوکارهای تعیین‌شده پیش برود.

تاجرنیا در ادامه درباره احتمال تغییر در مدیریت اجرایی باشگاه استقلال و سیاست‌های این باشگاه اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید، از ابتدای حضورم در استقلال، خودم را برای مدیرعاملی آماده نکرده بودم. متأسفانه شرایط زمانی و اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد، از جمله شرایط جنگ، باعث شد نتوانیم این تغییر را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است، جهت‌گیری‌هایی که در هیئت مدیره باشگاه داریم، با توجه به اینکه مالکیت هلدینگ نیز بر آنها تأکید و از این سیاست‌ها حمایت می‌کند، همچنان ثابت خواهد ماند.

رئیس هیئت مدیره استقلال افزود: اگر تغییری هم در مدیریت اجرایی باشگاه به وجود بیاید، نهایتاً از سیاست‌های کلان هلدینگ در ارتباط با باشگاه کاسته نخواهد شد و جهت‌گیری‌ها همان خواهد بود.

تاجرنیا با اشاره به احتمال تفاوت دیدگاه مدیرعامل آینده در مسائل اجرایی گفت: طبیعتاً یک مدیرعامل جدید ممکن است سلایق متفاوتی در نحوه اجرای امور داشته باشد، اما استراتژی، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های کلان باشگاه با توجه به اینکه هلدینگ نظارت عالیه دارد، تغییر نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم این ثبات در باشگاه ادامه داشته باشد و سیاست‌های کلان و برنامه‌هایی که برای استقلال در نظر گرفته شده است، بدون تغییر دنبال شود.