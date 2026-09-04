به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با محوریت هنرهای مذهبی به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم که به نام روز قم نامگذاری شده شامگاه جمعه با حضور جمعی از فعالان عرصه صنایع دستی و مسئولان استانی و ملی در میدان آستانه افتتاح شد.



بهزاد احمدی فارسانی در حاشیه آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: این رویداد برای نخستین‌بار در سطح منطقه‌ای و با رویکرد موضوعات مذهبی برگزار شده و آثار هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در آن به نمایش درآمده است.



وی افزود: برپایی این نمایشگاه با توجه به ظرفیت‌های ویژه قم در حوزه هنرهای سنتی و مذهبی انجام شده و آثار ارائه‌شده، جلوه‌ای از پیوند هنر اصیل ایرانی با مفاهیم دینی و معنوی است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بیان کرد: یکی از اهداف این رویداد، فراهم کردن زمینه معرفی هنرمندان جوان و پیشکسوت به زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و حمایت از فعالان این عرصه است.



وی ادامه داد: حضور هنرمندانی از استان‌های مختلف کشور، امکان عرضه آثار متنوع صنایع‌دستی از جمله قلمزنی، چرم و تولیدات چوبی را در این نمایشگاه فراهم کرده است.



احمدی فارسانی همچنین از رونمایی سه لوح ثبتی در جریان این رویداد خبر داد و گفت: این لوح‌ها به بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و ظرفیت‌های صنایع‌دستی قم اختصاص دارد.



وی افزود: سنت وداع، تشییع و بدرقه پیکر رهبران و بزرگان دینی و ملی در فرهنگ عزاداری ایران با تجلی معاصر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با شماره ۳۳۶۶ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم نیز با شماره ۳۳۶۷ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.



وی خاطرنشان کرد: سومین لوح رونمایی‌شده مربوط به ثبت رسمی شهر قم به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی است که با شماره ۱۰۰۱ در شورای ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی کشور به ثبت رسیده است.



نمایشگاه تا ۱۵ شهریور ادامه دارد



احمدی فارسانی اظهار کرد: این نمایشگاه تا ۱۵ شهریورماه در میدان آستانه برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۳ از آن بازدید کنند.



وی افزود: این رویداد با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، استانداری قم، شهرداری قم، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم برگزار شده است.