حملات رژیم اسرائیل به جنوب و شرق لبنان ۳ شهید و ۲۳ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان از شهید و زخمی شدن چندین غیر نظامی در حملات اسرائیل به آن کشور خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد در آمار اولیه حملات هوایی امشب رژیم اسرائیل به جنوب و شرق لبنان، ۳ نفر شهید و ۲۳ نفر زخمی شدند.

ارتش رژیم اسرائیل که به دنبال بهانه ای برای تجاوز به خاک لبنان و تصرف اراضی این کشور است، مدعی شد: یک پهپاد شلیک‌شده از سوی حزب‌الله لبنان به سمت نیروهای این رژیم در منطقه امنیتی را رهگیری کرده است و همزمان نیز درحال پاسخ به این اقدام با حملات هوایی هستیم.

ارتش رژیم اسرائیل بدون اشاره به حملات مکرر و سنگین این رژیم به مناطق مختلف لبنان که نقض صریح آتش بس به شمار می رود، در اظهارنظری مضحک مدعی شد که پرواز پهپاد از سوی عناصر حزب‌الله به سوی نیروهای این رژیم، «نقض آشکار توافق» است.

ارتش رژیم صهیونیستی با زیرپاگذاشتن توافق چارچوب با دولت لبنان و در اقدامی که تازگی ندارد، مدعی شد که به فعالیت خود در منطقه امنیتی برای آنچه از بین بردن هرگونه تهدید علیه اسرائیلی ها و نظامیان اسرائیلی ادعا شده" ادامه خواهد داد.

این نهاد نظامی همچنین بدون اشاره به تجاوز مکرر نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف لبنان و حق مشروع آنان برای دفاع از خود، اعلام کرد که نظامیان این رژیم به مقابله با تلاش‌های مکرر حزب‌الله برای آسیب رساندن به آنها ادامه خواهند داد.

بیانیه ارتش رژیم اسرائیل پس از آن صورت می گیرد که خبرنگار الجزیره از حمله اسرائیل به شهرک «میفدون» در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.