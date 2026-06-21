به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، نشست بررسی برنامه‌های تحولی دفتر مرکزی حراست، گزینش و اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی امروز با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، ناصر عنایت مدیرکل دفتر مرکزی حراست، قاسم عبدالله‌زاده رئیس دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش، آرزو فاتحی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی و جمعی از مدیران، کارشناسان و مشاوران برگزار شد.

حسینی در ابتدای نشست با اشاره به هدف برگزاری جلسات بررسی برنامه‌های تحولی گفت: ادراک مشترک نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم و فعالیت‌های تحولی که قرار است انجام شود هدف از برگزاری این جلسات است. برنامه‌های تحولی در حوزه گزینش، حراست و پذیرش سخت‌تر از سایر حوزه‌هاست و در این سه بخش از عملکرد راضی هستیم و کمترین تنش را داشته‌ایم.

وی افزود: راهبرد حراست و گزینش باید ایجاد امنیت سازمانی به جای سازمان امنیتی باشد و این کار در بهزیستی اتفاق افتاده است همکاران ما از منظر حراست دارای امنیت سازمانی هستند ضمن اینکه حراست نیز مأموریت خود را انجام می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به دو رویکرد دارایی‌مبنا و کمبودمحور در نگاه به افراد اظهار کرد: با دو نگاه دارایی‌مبنا و کمبودمحور می‌توانیم به افراد نگاه کنیم. نگاه کمبودمحور می‌گوید ببینیم افراد چه کمبودهایی دارند و آنها را رفع کنیم اما نگاه دارایی‌مبنا که در بهزیستی بسیار مهم است، می‌گوید انسان‌ها چه دارند برای مثال ممکن است یک فرد دارای معلولیت نتواند حرکت کند یا دست یا پا نداشته باشد اما نگاه دارایی‌مبنا می‌گوید باید دید چه چیزی او را دسترس‌پذیر می‌کند و امتداد می‌دهد و فرد دارای معلولیت چه توانایی‌هایی دارد برای نمونه، فرد دارای معلولیت می‌تواند هوش و توانایی‌هایی داشته باشد که اگر رشد داده و برجسته شود، توانمند خواهد شد.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این رویکرد گفت: ابراهیم سلیمانی فرد دارای معلولیتی بود که نزد رئیس‌جمهور صحبت کرد. والدین او نگاه کمبودمحور به وی داشتند و می‌گفتند بیرون نرو اما گروه‌های CBR بهزیستی او را شناسایی کردند و بر توانایی‌هایش کار کردند و امروز او کارآفرین شده و ۷ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

امنیت سازمانی به جای سازمان امنیتی در بهزیستی حاکم است

حسینی تأکید کرد: گزینش و حراست باید نگاه دارایی‌محور داشته باشند اینکه مانع ورود فردی شویم که می‌توانست وارد سازمان شود اما به دلیل نوع نگاه ما نیامده برای سازمان زیان‌بار است. خوشحالیم که در گزینش بهزیستی این اتفاق نمی‌افتد. در بهزیستی سازمان امنیتی نداریم بلکه امنیت سازمانی و نگاه دارایی‌محور داریم و باید این نگاه پررنگ‌تر شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد سازمان در شرایط بحران جنگ گفت: در شرایط بحران جنگ، ۵ هزار و ۲۰۰ مرکز شبانه‌روزی داشتیم که بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت شبانه‌روزی در آنها ساکن هستند و مشکل خاصی پیش نیامد. در این دوره، انتقال به خانواده‌ها و جابه‌جایی مراکز نیز انجام شد. در حوزه حراست شاهد حفاظت و صیانت انسانی و فیزیکی، شناخت گلوگاه‌های فساد، پیشگیری از فساد و شایسته‌سالاری برای جذب نیروی انسانی بوده‌ایم که جای تشکر از حراست دارد.

وی در ادامه با اشاره به حوزه پذیرش گفت: کار در این حوزه با علاقه و انگیزه دنبال می‌شود و سیاست ما باید چرخش از نگاه متصلب، متمرکز و سنتی به نگاه مشارکت‌جویانه به استان‌ها، شهرستان‌ها، مراکز و محلات سلام و بانک زمان باشد.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: مددجو باید در مرکز، محله، شهرستان و استان امور خود را پیگیری و مشکلش را رفع کند نه در ستاد سازمان بهزیستی. پذیرش را باید به ادارات کل، شهرستان‌ها، سلام محله و محلات ببریم و مشکل را در محله حل کنیم. اداره پذیرش نیز باید نقش خود را در بانک زمان پیدا کند و اگر بانک زمان به‌خوبی اجرا شود، یک تغییر پارادایم در مشارکت اجتماعی و حل مشکلات مردم ایجاد می‌کند.

حسینی با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی گفت: باید میز خدمت الکترونیک داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به سختی کار گزینش اظهار کرد: گزینش کار سختی دارد در نظام اداری، سازمان‌های تجدیدحیات‌شونده و نشونده داریم در ایران از منظر منابع انسانی و در ارتباط با گزینش یکی از مشکلات سازمان‌های ما ورودی نیروی انسانی است.یکی از مشکلات نظام اداری این است که افراد برای رفع مشکل سازمان نیامده‌اند و گزینش باید کمک کند ورودی‌های ما متناسب با نیازهای سازمان باشند.

حسینی افزود: ارتقای سازمانی نیز گاهی بر مبنای شایستگی‌ها اتفاق نمی‌افتد و این باعث می‌شود افراد بر ارائه کار مطلوب متمرکز نشوند و به جای آن بر روابط و اراده‌ورزی متمرکز شوند چون می‌دانند این موضوع باعث ارتقای سازمانی می‌شود ما تلاش کرده‌ایم که این‌گونه نشود. اگر در گزینش، افرادی را که شایسته هستند وارد کنیم و برای ارتقای سازمانی بر اساس عملکرد پیش برویم، سازمان رشد می‌کند.

اقدامات دفتر حراست در ایام جنگ

در ادامه ناصر عنایت مدیرکل دفتر مرکزی حراست در گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ گفت: ارتقای آمادگی نیروی انسانی و برگزاری دوره آموزشی شرایط بحران برای کارکنان همچون آتش‌نشانی، کمک‌های اولیه و سایر آموزش‌های مرتبط از جمله اقدامات انجام‌شده است. ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و ساختمان ستاد، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای نگهداری از اسناد و مدارک مهم سازمان در شرایط بحران، پایداری زیرساخت‌ها و منابع انرژی، حفاظت فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات، حفاظت از اسناد و مدارک، مدیریت بحران و هماهنگی بین‌دستگاهی و ارائه ملاحظات و توصیه‌های حراستی در جلسات مدیریت بحران ستاد از دیگر اقدامات این دفتر بوده است.

عنایت ادامه داد: ایجاد ارتباط ۲۴ ساعته و دریافت گزارش لحظه‌ای از ساختمان‌ها و واحدهای ستادی و ارائه آن به ستاد مدیریت بحران کشور، همچنین رصد مستمر اخبار، اطلاعات و شایعات مرتبط با شرایط بحران در فضای رسانه‌ای و مجازی، از جمله محورهای پیگیری‌شده در این دوره است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بهزیستی با اشاره به مدیریت مراکز حساس و گروه‌های آسیب‌پذیر در ایام جنگ اظهار کرد: اقدامات لازم برای جابه‌جایی اضطراری مراکز پرخطر، شامل مراکز نگهداری کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت انجام شد و در کنار آن، رصد مستمر وضعیت کلیه ادارات و مراکز تابعه نیز در دستور کار قرار داشت.

وی هدف اصلی این اقدامات را حفظ امنیت زیرساخت و اطلاعات سازمان، افزایش تاب‌آوری عملیاتی سازمان در بحران، تضمین تداوم خدمات به جامعه هدف و صیانت از مراکز و گروه‌های آسیب‌پذیر تحت پوشش سازمان عنوان کرد.

۶ برنامه تحولی بهزیستی در حراست

عنایت همچنین با اشاره به ۶ برنامه تحولی مرکز حراست گفت: طراحی و استقرار سامانه جامع صدور کارت، ایجاد اکوسیستم یکپارچه ارتباطات و خدمات هوشمند بهزیستی، نظام جامع مدیریت هویت دیجیتال و دسترسی ذی‌نفعان بهزیستی، طراحی و استقرار زیرساخت امن اختصاصی حراست، استقرار نظام پایش هوشمند سلامت تجهیزات اداری و راه‌اندازی سامانه یکپارچه اتوماسیون مکاتبات محرمانه در تمام سطوح اداری سازمان بهزیستی از جمله برنامه‌های تحولی این مرکز است.

تلاش برای کاهش حضوری مراجعات به بهزیستی

در ادامه، آرزو فاتحی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی درباره برنامه تحولی این اداره گفت: مرکز پذیرش برای کاهش مراجعه حضوری، اقدام به بازنگری در ساختار ارائه خدمات حمایتی و تخصصی خود کرده است.

وی افزود: عنوان برنامه ما طرح تمرکززدایی ارائه خدمات اجتماعی است چون معتقدیم تمرکز بیش از حد فرآیند ارائه خدمات اجتماعی در ستاد مرکزی موجب افزایش مراجعات غیرضروری به ستاد، انباشت بار اجرایی و اداری، کاهش سرعت رسیدگی و عدم پاسخگویی متناسب شده است که نتیجه آن، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و محلی استان‌هاست.

فاتحی اهداف این طرح را افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سطح سازمان، تقویت پاسخگویی تخصصی و متناسب با نیازهای بومی در سطح استان‌ها، کاهش نابرابری و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات اجتماعی در سراسر کشور و افزایش سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌ها عنوان کرد.

وی درباره هدف کمی این برنامه نیز توضیح داد: هدف کمی طرح، کاهش درصد مراجعات حضوری به مرکز پذیرش نسبت به خط پایه پیش از اجرای طرح و بر اساس فازبندی سه‌ساله است به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۵ با ۲۰ درصد کاهش، در سال ۱۴۰۶ با ۳۵ درصد کاهش و در سال ۱۴۰۷ با ۵۰ درصد کاهش مراجعات حضوری همراه شود.

رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی همچنین بر توسعه و تقویت میز خدمت الکترونیک تأکید کرد و گفت: مددجو باید بتواند از طریق موبایل و رایانه، درخواست خود را ثبت کند.

در بخش دیگری از این نشست، برنامه‌های حوزه گزینش نیز تشریح شد. بر این اساس برنامه‌های گزینش متأثر از برنامه‌های هیئت عالی گزینش است و از سال ۱۴۰۳، هیئت عالی گزینش برنامه‌های جدیدی را آغاز کرده است.

قاسم عبداله زاده رییس دبیرخانه هیٔت مرکزی گزینش در این باره گفت: سامانه جدید گزینش با عنوان سامانه کیهان راه‌اندازی و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. سازمان بهزیستی نیز در سال ۱۴۰۴ موفق شده این سامانه را به استان‌ها گسترش دهد و ثبت اطلاعات اولیه داوطلبان استخدام در این سامانه انجام می‌شود.همچنین الکترونیکی کردن پرونده‌های داوطلبان مراکز غیردولتی مدنظر قرار دارد در این بخش حدود ۴۰ هزار پرونده وجود دارد و پیگیری‌ها برای الکترونیکی کردن این پرونده‌ها با هدف نگهداری آسان‌تر ادامه دارد، اما تاکنون مجوز لازم دریافت نشده است. تنها مجوز صادرشده مربوط به الکترونیکی کردن پرونده‌هایی است که به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیئت عالی گزینش نیز در نظر دارد پرونده اولیه تمام داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت الکترونیک تکمیل شود.