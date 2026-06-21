به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمی نیا ظهر امروز یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان ضمن تقدیر از اقدامات و خدمات ارزنده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و انتظامی استان لرستان در ایجاد و حفظ امنیت پایدار، از رشادتها، ایثارگریها و جانفشانیهای کارکنان نیروهای مسلح و انتظامی در جنگ تحمیلی رمضان و نبرد ۱۲ روزه اخیر قدردانی کرد.
وی امنیت را مهمترین بستر توسعه، پیشرفت و آبادانی هر کشور برشمرد و با اشاره به جایگاه والای امنیت در آموزههای دینی، با استناد به احادیث و روایات اسلامی، نقش امنیت را در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بسیار مهم و تعیینکننده دانست.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی در خدمترسانی به مردم و صیانت از آرامش و آسایش جامعه تقدیر کرد و بر حمایت از مجموعه فراجا در انجام مأموریتهای خطیر تأکید کرد.
سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی لرستان نیز ضمن تسلیت ایام سوگواری آل الله (ع)، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان و مسئولان کشوری و همچنین مردم عزیز ایران بهویژه کودکان مظلوم مدرسه میناب را تسلیت گفت.
وی با قدردانی از زحمات و تلاشهای مجمع نمایندگان استان در پیگیری مطالبات مردمی، رفع مشکلات استان و حمایت از فرزندان ملت در مجموعه نیروهای مسلح بهویژه انتظامی، بیان داشت: پلیس همواره خود را جان فدای مردم و خدمتگزار صادق آنان میداند و کارکنان انتظامی باروحیه ایثار و فداکاری در مسیر تأمین نظم و امنیت جامعه گام برمیدارند.
فرمانده انتظامی لرستان لباس مقدس پلیس را لباس خدمت، ایثار و شهادت توصیف کرد و افزود: کارکنان انتظامی باتکیهبر ارزشهای اسلامی و انقلابی، تمام توان خود را برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان به کار گرفتهاند.
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