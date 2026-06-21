تحرکات جدید نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی در استان درعا در جنوب سوریه اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی به منطقه حوض الیرموک وارد شده و در نزدیکی روستای «عابدین» در غرب این استان مستقر شدند.

به گفته این منابع، ۱۲ خودروی نظامی از جمله چند زره‌پوش، حرکت خود را از پادگان نظامی «الجزیره» در حومه روستای «معریه» واقع در منطقه حوض الیرموک در غرب استان درعا آغاز کرد.

این ادوات نظامی اسرائیلی به سمت جاده منتهی به روستای عابدین حرکت کردند و بخشی از آن‌ها به حومه این روستا رسیدند و بخشی دیگر بدون ورود به عمق روستای معریه، از محله غربی آن عبور کردند و به مسیر خود به سمت جاده عابدین ادامه دادند.

همچنین تعدادی از خودروهای نظامی ارتش اشغالگر در نزدیکی مسجد «خالد بن ولید» در داخل این روستا مستقر شدند.

این اقدام در ادامه سلسله تحرکات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در حوض الیرموک و حومه غربی درعا صورت می‌گیرد که در مدت اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر بازداشت شهروندان سوری به دست ارتش رژیم صهیونیستی در جریان این تجاوز جدید مخابره نشده است.