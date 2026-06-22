پاسخ منفی جولانی به درخواست ترامپ برای جنگ افروزی در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ابومحمد جولانی رئیس رژیم خودخوانده سوریه در اظهاراتی تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با وی در خصوص راه‌حل‌هایی غیر از جنگ و رویارویی با حزب‌الله صحبت کرده است.

جولانی در توجیه ترس خود از رویارویی با حزب‌الله تلاش کرد سخنان ترامپ را به گونه دیگری تفسیر کند. وی مدعی شد که ترامپ از آنچه در لبنان در حال رخ دادن است ابراز نارضایتی کرده و درباره نقش سوریه در یافتن یک راه‌حل امن و بدون تنش صحبت کرد، اما این اظهارات به‌ اشتباه این‌ گونه برداشت شد که گویا سوریه قرار است وارد لبنان شود.

وی تصریح کرد: من نمی‌خواهم سوریه مداخله منفی در لبنان داشته باشد و ما به دنبال راه‌حل‌های اقتصادی هستیم، نه نظامی.

رئیس رژیم موقت سوریه تاکید کرد که سوریه به لبنان نخواهد رفت و به ترامپ گفته راهکارهای دیگری غیر از جنگ و مقابله با حزب‌الله وجود دارد.

جولانی گفت که می‌توان بر سوریه برای یک راه‌حل مثبت تکیه کرد که از طریق تقویت حمایت از دولت لبنان، تقویت نهادهای رسمی، و ایجاد پیوند و ارتباط میان نیروهای لبنانی از جمله حزب‌الله انجام شود، زیرا راه‌حل‌های جزئی و ناقص مشکلات بزرگی ایجاد می‌کنند.

وی افزود که حزب‌الله باید جایگاه و موقعیت خود را پیدا کند، زیرا برخی کشورهایی که به لبنان علاقه‌مند هستند، این گروه را مرتبط با پرونده ایران می‌دانند.

رئیس رژیم موقت سوریه که از زمان روی کار آمدن وی در این کشور، جنایات زیادی علیه شیعیان به وقوع پیوسته است، با طرح این ادعا که حزب‌الله نماینده شیعیان در لبنان نیست، گفت: نباید در این کشور گروه‌هایی خارج از اراده دولت وجود داشته باشد، من به وضعیت شیعیان در لبنان اهتمام دارم.

جولانی گفت که سوریه آماده نشستن در پشت میز و مذاکره با این حزب الله است.

وی اظهار داشت که جنگ ایران و آمریکا بیهوده و بدون هدف است، دو کشور به مصلحت‌شان نیست که جنگ را ادامه دهند، اسرائیل هم بخشی از آمریکاست.

جولانی با بیان اینکه سوریه خواهان پایان جنگ در منطقه است، گفت: مسیر سوریه در توسعه اقتصادی روشن است و این یک انتخاب استراتژیک است، طبق آمار و ارقام ما در مسیر درستی قرار داریم، اگرچه در حال گذر از مرحله التیام زخم‌های خود هستیم اما امیدواریم که انتظارات مردم خود را برآورده کنیم.

ترامپ دیروز اعلام کرد که احتمالا مسئولیت پرونده حزب‌الله را به سوریه خواهد سپرد. این سخنان در حالی مطرح شد که ارتش اسرائیل با وجود امکانات و تکنولوژی پیشرفته، طی چندین ماه جنگ با حزب‌الله با دادن تلفات و خسارات سنگین تنها توانسته چند کیلومتر در جنوب لبنان پیشروی کند.

ارتش کنونی سوریه که تحت کنترل شورشیان قرار دارد، عملا پس از بمباران گسترده رژیم صهیونیستی پس از سقوط حکومت بشار اسد فاقد هرگونه تجهیزات سنگین است.