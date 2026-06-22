۱۱ هزار پروانه کسب صنفی در استان بوشهر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته تاکنون، ۱۲۹ جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی در سطح استان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منتج به تصویب ۳۰۸ مصوبه برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون نظام صنفی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اتحادیه‌های صنفی بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: این جلسات مطابق ماده ۴۸ قانون نظام صنفی و با هدف هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های صنفی و رفع موانع پیش روی اتحادیه‌ها برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در راستای به‌روزرسانی وضعیت فعالیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی، هشت انتخابات صنفی در سطح استان برگزار شد که در نتیجه آن وضعیت فعالیت هیئت مدیره اتحادیه‌ها از حالت منقضی به معتبر تغییر یافت.

کشاورز با اشاره به نظارت بر عملکرد اتحادیه‌های صنفی گفت: مطابق بند «ج» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، رسیدگی و بازرسی از عملکرد سازمان‌های صنفی از وظایف کمیسیون‌های نظارت است که در این راستا از تیرماه سال گذشته تاکنون، ۱۰۶ مورد بازرسی از مجموع ۱۰۰ اتحادیه صنفی استان انجام شده است.

توسعه اشتغال در بخش اصناف

وی همچنین از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی و مشاغل خانگی خبر داد و افزود: در این مدت، به ۱۷ واحد صنفی تولیدی استان، ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش از محل دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: در بخش مشاغل خانگی نیز ۴۲ طرح پشتیبان به بانک‌های عامل معرفی شد که در مجموع یک هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به این طرح‌ها پرداخت شد.

کشاورز ادامه داد: همچنین ۱۷۵ طرح مشاغل خانگی مستقل نیز موفق به دریافت ۱۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات شدند.

وی با اشاره به توسعه اشتغال در بخش اصناف استان گفت: طی یک سال گذشته، ۱۱ هزار و ۶۵۰ فقره پروانه کسب صنفی در استان بوشهر صادر و تمدید شده که زمینه اشتغال ۲۹ هزار و ۱۲۵ نفر را فراهم کرده است.