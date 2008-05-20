محرابیان عازم بلاروس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن ، محرابیان پیش از ترک تهران گفت که در این سفر حامل پیامی از جانب رئیس جمهوری اسلامی ایران برای همتای بلاروس خود است و موارد مطروحه در یادداشت تفاهم نخستین جلسه کمیته صنعت و معدن دو کشور ایران و بلاروس که سال گذشته در تهران به امضای دو طرف رسید ، پیگیری خواهد شد.

وزیر صنایع ومعادن گفت : مهمترین اولویتهای این کارگروه، نهایی کردن مذاکرات قبلی و بطور خاص احداث و بازسازی کارخانجات سیمان ، احداث نیروگاه در بلاروس و همکاری در زمینه توسعه سایت تولید سمند با سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی است.

وی افزود : در زمینه احداث نیروگاه و کارخانه سیمان طی دو سال گذشته مذاکراتی بین دوکشور صورت گرفته و توافقاتی انجام شده است که به نتیجه نهایی نرسیده اند و در این سفر تلاش بر آن است که نتایج نهایی حاصل شود.

محرابیان با اشاره به طرحها و برنامه های مشترک دو کشور ایران و بلاروس در زمینه های صنعت و معدن و توافقهای به عمل آمده در این زمینه گفت : فعالیت گروه صنعتی ایران خودرو در بلاروس و همکاری با شرکت یونیسون در فازهای خط تولید سمند شامل صدور 330 دستگاه بصورت CKD، تولید و فروش 260 دستگاه خودرو، برنامه تولید 60 هزار دستگاه خودرو و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به 120 هزار دستگاه و صدور آن به کشورهای ثالث و نیز ایجاد 10 نمایندگی فروش فعال خودرو در بلاروس، از جمله همکاریهای صنعتی و معدنی موجود بین تهران و مینسک است.

به گفته وزیر صنایع و معادن ، همکاری شرکت «مازیران» در قالب ایجاد نمایندگی انحصاری تولید و توزیع خدمات محصولات ماز بلاروس در ایران، امضای قرارداد خط تولید مانیتورینگ علائم حیاتی، امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه استاندارد، امضای قرارداد خرید انواع ماشین آلات کشاورزی و دامپتراگهای معدنی و خودروهای سنگین از بلاروس و ایجاد نمایندگی در ایران از دیگر موارد همکاری موجود میان دو کشور است.

محرابیان با اشاره به وجود ظرفیتهای خوب در بخش صنعت و معدن وعلائق ویژه بین دوطرف برای گسترش روابط تصریح کرد : احداث کارخانه‌های واگن سازی ،‌ ماشین‌آلات ابزارسازی ، ماشین‌آلات کشاورزی ، طرحهای معدنی ، زمین‌شناسی ،‌ الکترونیک و تولید مونیتورهای علائم حیاتی بیمار از دیگر مواردی است که در این سفر دنبال می شود .

وزیر صنایع و معادن افزود :در بخش استاندارد هم یادداشت تفاهم‌هایی قبلا میان دو کشور امضا شده بود که در این سفر نهایی خواهند شد . جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بیش از 200 قرار داد همکاری در زمینه صنعت و معدن با سایر کشورها دارد.

محرابیان خاطر نشان کرد: توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی و صدور فناوری و خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها ، از سیاستهای اصولی دولت دکتر احمدی نژاد در این حوزه است.

دومین نشست کمیته صنعت و معدن ایران و بلاروس در روزهای 31 اردیبهشت تا دوم خرداد امسال در مینسک برگزار می شود.