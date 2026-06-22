طالبی: موانع اصلی تولید در قم ریشه در مسائل ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین محمود طالبی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و موانع حوزه تولید و سرمایهگذاری قم که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با تأکید بر تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: فضای همدلی و همکاری میان مدیران استان و تولیدکنندگان طی سالهای گذشته شکل گرفته و این رویکرد همچنان در استان تداوم دارد.
وی با اشاره به نقش مدیران اجرایی در شناسایی و پیگیری مشکلات بخش تولید افزود: مدیران دستگاههای مرتبط به دلیل ارتباط مستمر با واحدهای تولیدی، شناخت دقیقی از مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی دارند و میتوانند این مشکلات را بهصورت منسجم احصا و برای رفع آنها اقدام کنند.
مدیرکل سازمان بازرسی استان قم ادامه داد: استانداری قم در حوزه حمایت از سرمایهگذاری و تولید رویکردی مثبت و همراهانه داشته است و این موضوع در فرآیند رسیدگی به مسائل واحدهای اقتصادی به خوبی قابل مشاهده است.
وی همچنین با اشاره به انتصاب معاون اقتصادی استاندار قم گفت: حضور فردی آشنا به حوزه تولید و مسائل اقتصادی در این مسئولیت میتواند روند پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی را تسهیل کند و ظرفیتهای موجود را برای رفع موانع تولید افزایش دهد.
مشکلات استانی تولیدکنندگان به حداقل رسیده است
طالبی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با تولید در سطح استان قابل مدیریت و پیگیری است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، مشکلاتی که ارتباط مستقیم با دستگاههای اجرایی استان داشته باشد به سرعت مورد رسیدگی قرار میگیرد و در حال حاضر مانع جدی و تعیینکنندهای که منشأ آن در سطح مدیریت استانی باشد، مشاهده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای میدانی و گفتوگو با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان نشان میدهد که عمده دغدغههای آنان به حوزه سیاستهای کلان اقتصادی کشور مربوط میشود.
6مدیرکل سازمان بازرسی استان قم یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی را موضوع تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز گلایه دارند و معتقدند این روند در برخی موارد چندین ماه به طول میانجامد.
وی افزود: تأخیر در تخصیص ارز و محدودیتهای موجود در این زمینه، برنامهریزی واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کرده و بر روند تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت آنها تأثیرگذار است.
کمبود نیروی کار و افت ارزش سرمایه در گردش از دغدغههای جدی تولید است
طالبی در ادامه به مسئله کمبود نیروی انسانی در بخش تولید اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در استان افراد جویای کار وجود دارند، برخی واحدهای تولیدی همچنان در تأمین نیروی کار مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
وی اضافه کرد: تعدادی از تولیدکنندگان برای افزایش جذابیت اشتغال در واحدهای خود، پرداختهای بالاتر و مشوقهای مختلفی را در نظر گرفتهاند اما همچنان مسئله تأمین نیروی انسانی از چالشهای مهم این بخش به شمار میرود.
مدیرکل سازمان بازرسی استان قم همچنین کاهش ارزش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از دیگر مشکلات جدی فعالان اقتصادی دانست و بیان کرد: نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت مالی بنگاهها موجب شده است که برخی تولیدکنندگان نتوانند همانند گذشته فعالیت خود را ادامه دهند.
وی تأکید کرد: افت ارزش سرمایه در گردش، توان برنامهریزی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را کاهش میدهد و در مواردی حتی استمرار تولید را با مخاطره مواجه میکند.
واحدهای آسیبدیده از بمباران نیازمند حمایت ویژه هستند
طالبی با اشاره به خسارات واردشده به واحدهای تولیدی استان در جریان حملات اخیر گفت: بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در این حوادث دچار آسیب شدهاند که بخشی از این خسارات جزئی بوده اما تعدادی از واحدها نیز آسیبهای سنگین و حتی تخریب کامل را تجربه کردهاند.
وی ادامه داد: این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند حمایتهای جدی هستند و لازم است تسهیلات مناسب با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت برای آنها در نظر گرفته شود.
مدیرکل سازمان بازرسی استان قم تصریح کرد: حمایت از این واحدها علاوه بر حفظ ظرفیتهای تولیدی استان، از بروز مشکلات بیشتر در حوزه اشتغال و اقتصاد جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی اظهار کرد: جمعبندی دقیق مسائل و شنیدن نظرات مختلف میتواند زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثرتر را فراهم کند و به بهبود شرایط تولید و سرمایهگذاری در استان منجر شود.
قم- مدیرکل سازمان بازرسی استان قم گفت: عمده چالشهای فعالان اقتصادی قم به مسائل کلان کشور از جمله تخصیص ارز، کمبود نیروی کار و کاهش ارزش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بازمیگردد.
به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین محمود طالبی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و موانع حوزه تولید و سرمایهگذاری قم که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با تأکید بر تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: فضای همدلی و همکاری میان مدیران استان و تولیدکنندگان طی سالهای گذشته شکل گرفته و این رویکرد همچنان در استان تداوم دارد.
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