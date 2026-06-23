به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به مناسبت هفته قوه قضاییه پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته قوه قضاییه، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و مجاهدت‌های خالصانه خادمان عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و یاران وفادارش است که با ایثار و فداکاری، مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم را هموار ساختند.

قوه قضاییه به عنوان رکن اساسی برقراری عدالت، صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با فساد، تأمین امنیت قضایی و حمایت از حقوق عامه، نقش بی‌بدیلی در تحکیم نظم، امنیت و آرامش جامعه ایفا می‌کند. تعامل سازنده و همکاری مستمر میان مجموعه قضایی و فرماندهی انتظامی، همواره زمینه‌ساز ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از جرائم و تحقق عدالت در جامعه بوده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، این مناسبت را به ریاست محترم قوه قضاییه، مسئولان، قضات شریف، کارکنان پرتلاش دستگاه قضایی و تمامی خدمتگزاران عرصه عدالت تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون آنان را در مسیر تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم، صیانت از امنیت و اجرای قانون مسئلت دارم.

امید است با تداوم هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی، شاهد ارتقای بیش از پیش امنیت، آرامش و عدالت در جامعه اسلامی باشیم.