کمبودآهن و ویتامین D تهدید جدی برای رشد مغزی و سلامت جسمانی کودکان است

بهزاد برکتین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمبود ریزمغذیها یکی از چالشهای جدی حوزه سلامت کودکان است که مصرف دقیق مکملهای تجویزشده توسط پزشک، در کنار تغذیه با شیر مادر، یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر به عنوان کاملترین و ارزشمندترین منبع تغذیه، نقشی انکارناپذیر در رشد و تکامل مغز، تقویت سیستم ایمنی و ارتقای تواناییهای شناختی کودک دارد، افزود: تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه نخست زندگی و تداوم آن تا دو سالگی، در کنار شروع به موقع غذای کمکی، همواره مورد تأکید متخصصین بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اهمیت حیاتی هزار روز نخست زندگی، این دوره را زمانبندی تعیینکننده در سرنوشت رشد جسمی و ذهنی کودکان دانست و هشدار داد: هرگونه سوءتغذیه در این بازه زمانی، میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر نظیر کاهش وزن، اختلال در رشد قدی، افت تواناییهای شناختی و افزایش شدید خطر ابتلا به بیماریهای عفونی را به دنبال داشته باشد.
وی بخشی از موانع موجود بر سر راه ترویج شیردهی را ناشی از باورهای نادرست و شبهعلمی دانست که هنوز در میان برخی خانوادهها رایج است و گفت: متأسفانه شاهدیم که برخی مادران با تعیین زمانبندیهای غیرعلمی برای شیردهی، نگرانیهای بیاساس درباره تأثیر شیر بر زردی نوزاد، یا تصور نادرست از ناکافی بودن ارزش غذایی شیر مادر، فرزندان خود را از این نعمت خدادادی محروم میکنند؛ در حالی که آگاهیبخشی و آموزش صحیح میتواند بهراحتی این باورهای اشتباه را اصلاح کند.
برکتین با تأکید بر نقش بیبدیل رسانهها در تغییر رفتارهای سلامتمحور، بیان داشت: رسانهها میتوانند با تولید محتوای علمی و جذاب، نقشی اثرگذار در ترویج فرهنگ تغذیه سالم و حمایت از شیردهی ایفا کنند. ضرورت دارد برنامههای آموزشی و فرهنگسازی در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم جایگاه والای شیر مادر را در اذهان عمومی تثبیت کنیم.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مولفه موفقیت در شیردهی، صرفاً به آگاهی مادر ختم نمیشود، بر لزوم حمایت همهجانبه از مادران شیرده تأکید کرد و افزود: فراهم کردن شرایط مناسب در محیط کار، اجرای کامل قوانین حمایتی، توسعه برنامههای آموزشی بیمارستانی و حمایتهای روانی و مشاورهای، میتواند زمینهساز تداوم شیردهی و تأمین حداکثری سلامت نوزادان شود.
وی گفت: سرمایهگذاری در این حوزه، آثاری ماندگار بر سلامت فردی و اجتماعی کودکان در سالهای آینده خواهد داشت و ما را در تضمین سلامت نسل آینده یاری میکند.
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