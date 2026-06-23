تیم هاکی روی یخ بانوان ایران نایب قهرمانی جام آسیایی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان کشورمان که برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور یافته بودند، در طول مسابقات نمایش‌های شایسته‌ای برابر حریفان خود ارائه کردند و توانستند توانمندی‌های هاکی روی یخ بانوان ایران را به نمایش بگذارند.



تیم ملی بانوان ایران در دیدار پایانی و فینال این رقابت‌ها برابر تیم قدرتمند چین قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان و ارائه یک بازی جنگنده، با نتیجه ۵ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.



در این دیدار نگار ارجمند و حدیثه پور هاشمی و هر کدام‌یک گل به ثمر رساندند و در پایان این رقابت، حدیث پورهاشمی به دلیل نمایش درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد.



کسب عنوان نایب‌قهرمانی در نخستین حضور در جام آسیایی تات‌نفت، دستاوردی ارزشمند برای هاکی روی یخ بانوان ایران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده روند رو به رشد این رشته و ظرفیت بالای دختران ملی‌پوش کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی است.



هدایت تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در این مسابقات بر عهده اعظم سنایی، سرمربی تیم ملی بانوان ایران بود و ملی‌پوشان کشورمان با تلاش و همدلی مثال‌زدنی توانستند یکی از بهترین نتایج تاریخ هاکی روی یخ را به ثمر رسانند.