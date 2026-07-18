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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

بانوی هاکی‌باز همدانی راهی مسابقات قهرمانی آسیا شد

بانوی هاکی‌باز همدانی راهی مسابقات قهرمانی آسیا شد

همدان-رئیس هیئت هاکی استان همدان از حضور «سارینا کلهری» ورزشکار مستعد این استان در ترکیب اصلی تیم ملی هاکی دختران برای اعزام به مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا به میزبانی کشور عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت هاکی استان همدان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سارینا کلهری ورزشکار ارزنده و آینده‌دار هاکی استان پس از موفقیت در اردوهای انتخابی توانست نظر کادر فنی را جلب کرده و در ترکیب اصلی تیم ملی کشورمان برای اعزام به مسابقات هاکی ۵ چمنی قهرمانی آسیا قرار گیرد.

امیر چهاردولی افزود: رقابت‌های هاکی ۵ چمنی زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا به میزبانی کشور عمان در شهر مسقط برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت هاکی همدان تصریح کرد: این مسابقات با حضور تیم‌های قدرتمند و مدعی آسیایی از ۲۹ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۳ مردادماه ادامه خواهد داشت.

چهاردولی در پایان خاطرنشان کرد: حضور ورزشکاران همدانی در رده‌های ملی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در رشته هاکی است و امیدواریم نماینده شایسته هاکی استان در این رقابت‌های بین‌المللی با موفقیت ظاهر شود.

کد مطلب 6891725

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