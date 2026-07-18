به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت هاکی استان همدان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سارینا کلهری ورزشکار ارزنده و آینده‌دار هاکی استان پس از موفقیت در اردوهای انتخابی توانست نظر کادر فنی را جلب کرده و در ترکیب اصلی تیم ملی کشورمان برای اعزام به مسابقات هاکی ۵ چمنی قهرمانی آسیا قرار گیرد.

امیر چهاردولی افزود: رقابت‌های هاکی ۵ چمنی زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا به میزبانی کشور عمان در شهر مسقط برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت هاکی همدان تصریح کرد: این مسابقات با حضور تیم‌های قدرتمند و مدعی آسیایی از ۲۹ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۳ مردادماه ادامه خواهد داشت.

چهاردولی در پایان خاطرنشان کرد: حضور ورزشکاران همدانی در رده‌های ملی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در رشته هاکی است و امیدواریم نماینده شایسته هاکی استان در این رقابت‌های بین‌المللی با موفقیت ظاهر شود.