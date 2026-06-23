به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رستمی در خصوص تعیین سقف اجاره‌بها در مشهد اظهار کرد: سقف اجاره‌بها در مشهد ۲۷ درصد مصوب شده است. اگر مالکی بیش از این میزان افزایش دهد، مستاجر می‌تواند با همراه داشتن قرارداد سال گذشته و سال جدید خود از طریق محاکم قضایی شکایت کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد افزود: مستاجران می‌توانند حتی تا ۵ سال بعد هم شکایت خود را انجام دهند، پس از این مازاد اجاره‌بها برمی‌گردد و مباحث مربوط به تعزیرات و جرایم مالیاتی نیز لحاظ می‌شود.

وی با بیان اینکه در کارگروه شورای مسکن موضوعات مربوط به ارائه تسهیلات به مستاجران مطرح می‌شود، عنوان کرد: از جمله این موارد می‌توان به تسهیلات بانکی، ودیعه‌های مسکن، تمدید اجاره‌بها و سقف افزایش ۲۷ درصدی که مصوب شد، اشاره کرد.

رستمی در خصوص تمدید قرارداد مستاجران در شرایط جنگی گفت: در زمان اضطرار و جنگ شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که قرارداد مستاجران به صورت خودکار برای دو ماه تمدید شود، اما در شرایط فعلی تصمیم با مرکز است که آیا هنوز در شرایط اضطرار قرار داریم و باید اجاره به صورت خودکار تمدید شود یا خیر.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد ادامه داد: در حال حاضر در خصوص تمدید خودکار اجاره مستاجران ابلاغیه‌ای برای ما نیامده، البته مباحثی در تهران مطرح شده، اما هنوز قطعی نیست و به ما نیز موردی را اعلام نکردند.

وی بیان کرد: ما همیشه به رعایت حال مستاجرین از ناحیه مالکین توصیه می‌کنیم. جدا از مباحث دستوری و قانونی، در شرایط فعلی باید مردم هوای یکدیگر را داشته باشند، مالک به فکر مستاجر باشد و مستاجر نیز اجاره خود را به موقع پرداخت کند. باید تعاملی بین مالک و مستاجر برقرار شود تا از شرایط بحران عبور کنیم.