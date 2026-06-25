حسن زاده: استقامت در مسیر ولایت میراث حقیقی عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده فومنی، صبح پنجشنبه در مراسم روز عاشورا و اولین سالگرد شهدای اقتدار در آستانه اشرفیه با بیان اینکه عاشورا یک آغاز است، هرچند دشمن در تمام محاسبات خود دچار اشتباه شده است، اظهار کرد:امروز روز تفکر و تأمل است،پس از گذشت دهه‌ها، آثار آن جنایت و عظمت این حرکت همچنان پابرجاست.

کارشناس مذهبی با تأکید بر اهمیت نقش رهبری در حوادث،گفت: باید نسبت به رهبر حادثه و در مواجهه با دشمن هوشیار بود؛ چرا که فرصت ارزشمند، نعمت گرانقدر و عظمت بی‌نظیر، تحفه‌ای است که خداوند به ما عطا کرده است.

وی با بیان اینکه ما مفتخریم که تحت پرچم، زعامت و هدایت دو مرد بزرگ، ۴۷ سال ایستادگی کرده‌ایم، گفت: این یک مکان، یک هدایت و یک رهبری در طول سالیان متمادی برای راه اسلامی ما از معجزات پس از عاشورا است که در آن خطایی ندیده‌ایم.

حجت‌الاسلام حسن زاده فومنی با اشاره به جایگاه انتخاب‌های نظام اظهار کرد: اگر امام در انتخاب اول یا خبرگان در انتخاب دوم به راهی می‌رفتند که جامعه را دچار اشتباه می‌کرد، مسیر دیگری رقم می‌خورد، اما در انتخاب امام و در انتخاب دوم اینطور نشد .

وی با تحلیل ساختار قدرت در آمریکا گفت: می گویند رنگ پرچم آمریکا قرمزو سفید ، براین اساس است که بقای این حکومت غاصب بر دو محور است؛ آنجا که بتوان با ریختن خون به هدف رسید و آنجا که نتواند، با صلح به خواسته‌های نفسانی جامه عمل می‌پوشاند.

کارشناس مذهبی افزود: در آمریکا با کشتار به تسلط بر صاحبان اصلی و حتی جایگاه جهانی رسیده‌اند، اما در برابر ایران شکست خورده‌اند و این خود اعترافی است؛ این همان وعده امام و شهیدان ماست که اگر استقامت کنید، دشمن شکست خواهد خورد.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی کربلا گفت: تجارب تاریخی ثابت می‌کند اما سخن گفتن درباره آن دشوار است؛ امروز باید به کربلا، به حسین(ع) و کسانی که او را کشتند تأمل کرد و تأمل در عاشورا، در واقع تأمل در مواضع مهم کربلا است.

کارشناس مذهبی با طرح پرسشی درباره داغ‌های امام حسین(ع) افزود: آیا عبدالله داغ‌های متعدد نمی‌بیند؟ نوع و جنس داغ‌ها متفاوت است؛ گاهی داغ یک جوان است، گاهی امانت چون قاسم و گاهی داغ برادری چون ابوالفضل(ع)؛ اما همه این‌ها در برابر پرسش‌های تاریخی، نقشه‌ای ذهنی برای هدایت بشر است که طاقتی عظیم می‌طلبد.

وصیت به حفظ انقلاب و نقش شهدا

وی با اشاره به سنگینی مسئولیت رهبری گفت: اگر سنگینی بار مسئولیت نبود، می‌رفتم در گوشه‌ای می‌نشستم و آنچه را که برای امت در طی سالیان گذشته رخ داده و آنچه دستگیره عزت و عظمت در برابر دشمن بوده است، آشکار می‌کردم.

کارشناس مذهبی تصریح کرد:دردی که همواره مورد غفلت قرار گرفته این است که از دست آمریکا می‌توان نجات یافت، اما از دست غرب‌زدگان به زودی خیر نخواهد بود؛ امام تاکید داشتند که به شما وصیت می‌کنم انقلاب را به دست ما اهل ندهید.

وی از شخصیت حضرت عباس(ع) گفت و ادامه داد: حضرت عباس(ع) مظهر وفا، ایثار و شرافتی است که در کربلا گم شده بود.

حجت‌الاسلام حسن زاده فومنی با اشاره به نقش دانشمندان هسته‌ای چون شهید صابر، گفت: اعتماد به خدا در عصری که همگان درصدد منصرف کردن مردم از توکل هستند، هنر است.

وی افزود: شهید صدیقی صابر با تلاش‌های علمی خود، نور امید را به جان‌های خسته ارزانی می‌کرد.

کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه اطاعت از پیامبر و امام، گفت: مقام اطاعت از مقام عبادت بالاتر است و مراد از صراط مستقیم، ولایت علی(ع) است؛ باید مواظب باشیم چرا که کربلا تکرارشدنی است.