حجت الاسلام حسن زاده: قیام به‌ هنگام مردم استکبار را سرگردان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی حسن‌زاده فومنی ظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری ۲۸ صفر که به همت هیئت رزمندگان اسلام آستانه‌اشرفیه در مزار شهدای این شهر برگزار شد، با ترسیم خط‌سره ولایت در تجدید میثاق با شهیدان گران‌قدر، اظهار کرد:آلودگی‌ها متأسفانه در همه ابعاد زندگی رسوخ کرده است. امام شهیدمان سال‌ها تهاجم فرهنگی را مطرح فرمود اما کسی گوش نمی‌کرد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود:رهبر شهید سال‌ها بحث بصیرت را مطرح کرد و این توصیه قرآن به من و شما است که ای پیامبر، تو را برای هدایت بشر، بشیر و نذیر فرستادیم. درست است که پیامبر رفتند اما مسیرش ماند و با امام علی (ع) هدایت شد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای سلب قوه خرد، عقل و اندیشه از انسان گفت: دشمن اگر نتواند با تهدید، با تطمیع و اگر نشد با کشتن اقدام می‌کند و در این مسیر فرقی نمی‌کند چه کسی و کجا باشد.

حجت الاسلام حسن زاده تصریح کرد:کار دنیا فریب آوردن است و شیطان به آدم‌های ترسو نیاز دارد. هر چه رهبرشهید انقلاب راه سعادت را به ما نشان می‌داد، همان مسیر بود؛ رهبر شهیدانقلاب ایستاده به شهادت رسید و وای به حال کسانی که از فرصتی که برای آن‌ها فراهم شده، استفاده نمی‌کنند.

ماهیت جهاد و تقابل با دشمن

استاد حوزه و دانشگاه با طرح پرسش از جایگاه جهاد افزود: چه نعمتی بالاتر از جهاد در راه پیامبر وجود دارد؟ جهاد تنها حضور در میدان جنگ و پشت لانچر ایستادن نیست. سینه‌زدن، پول خرج کردن، غذا دادن و هیئت رفتن خوب است، اما جهاد معنای گسترده‌تری دارد.

وی با بیان اینکه دشمن اجازه زنده ماندن را به کسی نمی‌دهد و تصور زندگی غیر از خودش را ندارد، ادامه داد: اسلام دین صلح است، اما در تاریخ اسلام بر ایران جنگ تحمیلی شد. امام فرمود مردم با خدا باشند و شکست نمی‌خورند.

حجت الاسلام حسن زاده فومنی با اشاره به جنایات دشمن گفت: از جنایت های مختلف چون جنگ آمل ،هشت سال جنگ تا شروع مبارزه با ایران در میانه مذاکرات، دشمن همواره در تلاش است.

وی با بیان اینکه پیامبر برای مردم فرستاده شد تا راه را نشان دهد و بشارت دهد .پیامبر فرمودند:« من آمدم که شما را به بهشت ببرم»، تصریح کرد:رهبر معظم انقلاب در تقدیر و تشکر از مردم در تشییع پیکر رهبر شهید گفتند: مواظب باشید محاسبات غلط به شما تحویل ندهند، چرا که این محاسبات غلط هم دشمن و هم دوست را غافل می‌کند.

هوشیاری در برابر فساد و تداوم مسیر شهادت

استاد حوزه و دانشگاه بااشاره به اینکه کافر خودش در آتش می‌سوزد، با حیله‌های فراوان در تلاش برای سوزاندن دیگران است، اظهار کرد: نباید به عالم فاسد جواب داد؛ سلام واجب است اما نه به هر شخصی؛ به هر فاسقی لازم نیست پاسخ دهید که آن‌ها با دروغ، معصیت و گناه همراه هستند.

وی از مظلومیت امام حسین(ع) و عدم همراهی مردم با حسین (ع) گفت و افزود: امام حسین (ع)در کربلا کشته نشد، بلکه حسن (ع) در مدینه توسط مردم کشته شد.

حجت الاسلام حسن زاده با بیان اینکه اگر امام حسن (ع) نبود، امام حسین (ع) این‌قدر نمی‌توانست دوام بیاورد، تصریح کرد: امام حسن (ع) با خدمت شایسته و با شهادت مظلومانه در ادامه مسیر امام حسین (ع) نقش بسیار داشت.

وی با اشاره به اینکه شهادت شهدای مدافع حرم، شهدای میناب، شهدای رمضان و دیگر عزیزان دراین مسیر ،ثابت از مسیر حقیقی اسلام است گفت: امروزه قیام به‌هنگام مردم در خیابان، دنیای کفر را سرگردان کرده است.