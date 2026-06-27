رشد ۷۸ درصدی واحدهای در حال ساخت با حمایت بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، ارائه تسهیلات ساخت مسکن، ضمن فعالسازی جریان سرمایه در حوزههایی همچون تولید مصالح، خدمات مهندسی و سایر صنایع وابسته، موجب تقویت چرخه تولید و کمک به ایجاد ثبات و تعادل بیشتر در بازار مسکن میشود.
فرآیند ساختوساز با اتکا به تسهیلات بانکی، به دلیل پیوند عمیق بخش مسکن با بیش از صد صنعت مرتبط، سهم چشمگیری نیز در ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداختی ساخت مسکن از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشتماه، در فرایند احداث ۲۲۵۱ واحد مسکونی به کارگرفته شد که رشدی ۷۸ درصدی نسبت به ۲ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ را رقم زده است.
در حال حاضر، سقف تسهیلات پروژههای احداثی با استفاده از فناوریهای نوین یا در حال ساخت توسط سازندگان حرفهای، در مراکز استانها و جزایرکیش و قشم، معادل ۱۵میلیارد ریال برای هر واحد و در سایر پروژه ها نیز ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین سقف تسهیلات مشارکت مدنی در شهرهای جدید پردیس، پرند، اندیشه، سهند، فولادشهر، بهارستان و صدرا نیز بر همین اساس است.
این سقف در سایر شهرها و سایر مناطق آزاد تجاری نیز برای پروژههای احداثی با استفاده از فناوریهای نوین یا در حال ساخت توسط سازندگان حرفهای، ۱۲ میلیارد ریال و در سایر پروژه ها ۹ میلیارد ریال تعیین شده است.
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