  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

رشد ۷۸ درصدی واحدهای در حال ساخت با حمایت بانک مسکن

رشد ۷۸ درصدی واحدهای در حال ساخت با حمایت بانک مسکن

بانک مسکن علاوه بر پرداخت مستمر تسهیلات برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت‌، ۲۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ساخت واحد مسکونی به سازندگان اعطا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، ارائه تسهیلات ساخت مسکن، ضمن فعال‌سازی جریان سرمایه در حوزه‌هایی همچون تولید مصالح، خدمات مهندسی و سایر صنایع وابسته، موجب تقویت چرخه تولید و کمک به ایجاد ثبات و تعادل بیشتر در بازار مسکن می‌شود.

فرآیند ساخت‌وساز با اتکا به تسهیلات بانکی، به دلیل پیوند عمیق بخش مسکن با بیش از صد صنعت مرتبط، سهم چشمگیری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور دارد.

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداختی ساخت مسکن از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه، در فرایند احداث ۲۲۵۱ واحد مسکونی به کارگرفته شد که رشدی ۷۸ درصدی نسبت به ۲ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ را رقم زده است.

در حال حاضر، سقف تسهیلات پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین یا در حال ساخت توسط سازندگان حرفه‌ای، در مراکز استان‌ها و جزایرکیش و قشم، معادل ۱۵میلیارد ریال برای هر واحد و در سایر پروژه ها نیز ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین سقف تسهیلات مشارکت ‌مدنی در شهرهای جدید پردیس، پرند، اندیشه، سهند، فولادشهر، بهارستان و صدرا نیز بر همین اساس است.

این سقف در سایر شهرها و سایر مناطق آزاد تجاری نیز برای پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین یا در حال ساخت توسط سازندگان حرفه‌ای، ۱۲ میلیارد ریال و در سایر پروژه ها ۹ میلیارد ریال تعیین شده است.

کد مطلب 6872126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • میلاد IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      0 1
      پاسخ
      فاز ۶ جنوبی پرند شهرک مهستان ( کیسون ) ۷/۸ ساله ساخته شده و ساکن دارد ، چرا ورودی درست نداره چرا روشنایی نداره ، چرا آسفالت درست نداره !!!؟ انتهای بلوار امام علی ابتدای بلوار المپیک ورودی کیسون !!!!
      • IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
        0 0
        شاید خیابان مدنظر شما روشنایی نداره وگرنه خود کیسون پرند روشنایی داره و آسفالت داره و...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها