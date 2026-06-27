  1. سلامت
  2. درمان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

مستند «کشور دوست» با محوریت روایت کادر درمان در جنگ رمضان

مستند «کشور دوست» با محوریت روایت کادر درمان در جنگ رمضان

فیلم مستند «کشور دوست» با محوریت روایت کادر درمان در روزهای جنگ رمضان تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «کشور دوست» با هدف روایت بخشی از ایستادگی و فداکاری کادر درمان در روزهای جنگ رمضان تولید شد. این مستند، داستان آن روزها را از زاویه نگاه یک دانشجوی علوم پزشکی به تصویر می‌کشد و تلاش می‌کند بخشی از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده آن دوران را روایت کند.

در این اثر مستند، نقش و حضور کادر درمان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ به تصویر کشیده شده و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان برای حفظ جان بیماران و مجروحان بازگو می‌شود.

فیلم «کشور دوست» توسط روابط عمومی دانشگاه و بیمارستان بقیه‌الله تولید شده و با تمرکز بر روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد کادر درمان، روایتی انسانی از روزهای دشوار جنگ رمضان ارائه می‌دهد.

این فیلم مستند به زودی از سیمای جمهوری اسلامی ایران به روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6872521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها