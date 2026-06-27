مستند «کشور دوست» با محوریت روایت کادر درمان در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «کشور دوست» با هدف روایت بخشی از ایستادگی و فداکاری کادر درمان در روزهای جنگ رمضان تولید شد. این مستند، داستان آن روزها را از زاویه نگاه یک دانشجوی علوم پزشکی به تصویر می‌کشد و تلاش می‌کند بخشی از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده آن دوران را روایت کند.



در این اثر مستند، نقش و حضور کادر درمان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ به تصویر کشیده شده و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان برای حفظ جان بیماران و مجروحان بازگو می‌شود.



فیلم «کشور دوست» توسط روابط عمومی دانشگاه و بیمارستان بقیه‌الله تولید شده و با تمرکز بر روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد کادر درمان، روایتی انسانی از روزهای دشوار جنگ رمضان ارائه می‌دهد.



این فیلم مستند به زودی از سیمای جمهوری اسلامی ایران به روی آنتن می‌رود.