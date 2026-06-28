پروازهای فرودگاه شهدای ایلام پس از ۱۲۰ روز وقفه از سر گرفته شد

محمد تقی سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز اولین پرواز مسافری پس از ۱۲۰ روز وقفه به دلیل شرایط جنگی، توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام شد و از این پس هفته‌ای دو پرواز در روزهای شنبه و سه‌شنبه از ایلام به مقصد تهران و بالعکس انجام خواهد گرفت.

وی افزود: شرکت هواپیمایی زاگرس نیز سه پرواز در روزهای یکشنبه، دوشنبه و پنج‌شنبه از ایلام به مقصد مشهد و بالعکس انجام خواهد داد و زمان پروازها به این صورت است که ساعت ۴ صبح از مشهد پرواز کرده و ساعت ۶ صبح وارد ایلام می‌شود و سپس ساعت ۷ صبح ایلام را به مقصد مشهد ترک می‌کند.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام تصریح کرد: با ازسرگیری این پروازها، زمینه ارتباط هوایی استان با مرکز و سایر نقاط کشور فراهم شده و امیدواریم با افزایش تعداد پروازها در آینده، شاهد بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی استان باشیم.