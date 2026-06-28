مجید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با الکترونیکی شدن خدمات قوه قضاییه دفاتر خدمات قضایی در تمام شهرهای استان تشکیل شده است.

وی وظیفه دفاتر خدمات قضایی را ارائه خدمات مشاوره به مردم عنوان و تصریح کرد: در گذشته ارائه دادخواست به‌صورت دستی بود، اما امروز چون مسئول دفاتر خدمات قضایی از حقوقدانان با تجربه انتخاب شده‌اند می‌توانند به مردم مسالئل و نکات حقوقی را به‌صورت رایگان آموزش دهد که در جهت تسهیل امور قضایی و حقوقی مردم می‌باشد.

رئیس کل داگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد بر لزوم آشنایی مردم با تشکیلات دادگستری تاکید کرد و افزود: به این ترتیب افراد به فراخور مشکل حقوقی ایجاد شده، می‌توانند به مرجع قضایی مورد نظر مراجعه کنند.

باقری اذعان داشت: در سال 1403 در راستای اجرای قانون شورای حل اختلاف، در این استان محاکم صلح با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش بین مردم، تشکیل شد.