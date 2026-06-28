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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

سرهنگ رشیدی: سازمان بازرسی نقش راهبردی در صیانت از حقوق مردم دارد

سرهنگ رشیدی: سازمان بازرسی نقش راهبردی در صیانت از حقوق مردم دارد

سنندج- جانشین انتظامی کردستان، بر اهمیت نقش سازمان بازرسی در ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تأکید کرد و گفت: سازمان بازرسی نقش راهبردی در صیانت از حقوق مردم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رشیدی ظهر یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه، در دیدار با بازرس کل استان، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه بازرسی کل استان در انجام مأموریت‌های نظارتی، صیانت از حقوق مردم و مقابله با مظاهر فساد قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی نقش مهم و راهبردی در ارتقای سلامت اداری دارد، اظهار کرد: این مجموعه با رویکرد نظارتی خود در پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

جانشین انتظامی استان کردستان همچنین بر ضرورت تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: همکاری مستمر میان نهادهای مسئول می‌تواند زمینه‌ساز تحقق بهتر اهداف خدمت‌رسانی به مردم باشد.

کد مطلب 6873316

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