سازمان بازرسي عوامل خروج ثروت از كشور را شناسايي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در مراسم افتتاح ساختمان جديد سازمان بازرسي كل كشور افزود : با استفاده از روش ها و تكنيك هاي روز دنيا بايد در بعد نظارت به نقطه مطلوبي برسيم و در اين راه مسئولان ارشد دستگاه قضايي نقش بسياري مهمي را بر عهده دارند .

شاهرودي شفافيت در عمليات نظارت را مهم تلقي نمود و گفت : در صورتي كه قوانين و مقررات مربوط به عمليات اداري ، مالي و بانكي يك دستگاه شفاف و علني باشد امكان سوء استفاده و تخلف كاهش خواهد يافت .

رييس قوه قضاييه گفت : اطلاعاتي كه از نظارتها كسب مي شود نبايد مخفي و سري باشد چراكه اين امر مي تواند بستر ناهنجاريها را ايجاد كند .

وي با بيان اينكه مقاصد از نظارتها بايد مشخص شود ، افزود : مقصود اصلي از نظارتها سالم سازي جامعه و كاهش تخلفاتي همچون رشوه است .

رييس قوه قضاييه تعدد دستگاههاي نظارتي را يك مشكل اساسي عنوان و تصريح كرد : تعدد دستگاههاي نظارتي علاوه بر ايجاد موازي كاري ، براي دستگاه قضايي نيز هزينه هاي بسياري ايجاد مي كند .

شاهرودي با اشاره به اينكه نظارت ها در كشور ما يك بعدي است تاكيد كرد : نظارت ها و بازرسي ها بايد همه جانبه و دقيق صورت گيرد .

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه براي رسيدن به مقاصد بزرگ اقتصادي بايد تخلفات بزرگ را مورد توجه قرارداد گفت : بازرسان بايد به نيت تخلفات توجه كنند و مسائل كلان كه براي جامعه خطرناك هستند را نسبت به تخلفات كوچك بيشتر مورد توجه قرار دهند .

وي با تاكيد بر اينكه جرم امور انجام نشده و مسكوت مانده در سازمانها بسيار بيشتر از امور انجام شده است گفت : جرم سازمانهايي كه به بهانه عدم بودجه و يا وقت كافي اموري را مسكوت گذاشته اند بسيار سنگين است و به هيچ وجه قابل قبول نيست .

به گزارش خبرنگار مهر ، شاهرودي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران در ارتباط با پاسخ گويي قوه قضاييه به شكايت هاي مردم از دستگاهها و سازمانهاي مختلف ، گفت : پاسخ گويي و شفاف سازي كه در قوه قضاييه ايجاد شده است مي تواند الگويي براي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي نظارتي باشد .

رييس قوه قضاييه گفت : امروز دستگاههاي متعدد نظارتي در قوه قضاييه براي شفاف سازي و پاسخ گويي فعال شده و افتتاح شماره 136 نيز در امر پاسخ گويي بسيار مهم خواهد بود .

وي به بخش مشاوران حقوقي و كارشناسي قوه قضاييه و واحد نظارت مردمي و پيگيري قوه قضاييه در امر پاسخ گويي به مردم اشاره كرد و گفت : در ديدارهاي مردمي مسائل مختلفي از سوي مردم مطرح مي شود كه قابل رسيدگي است.

شاهرودي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شماره تماس 136 حريم متخلفان را مهار خواهد كرد ، گفت : نهادهاي نظارتي مي توانند نقش مهمي در جلوگيري و پيشگيري از تخلفات داشته باشد و در حال حاضر اكثر كشورها از اين روش استفاده مي كنند .

وي تاكيد كرد : با نظارت هاي دقيق به طور حتم در آينده نظام اداري و اقتصادي سالمي خواهيم داشت .

رييس قوه قضاييه همچنين از افتتاح تلفن گوياي قوه قضاييه طي دو هفته آينده خبر داد.