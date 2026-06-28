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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

مشاوران املاک موظف به نصب نرخ‌نامه‌های ابلاغی هستند

مشاوران املاک موظف به نصب نرخ‌نامه‌های ابلاغی هستند

خرم‌آباد - رئیس اداره بازرسی اداره کل راه و شهرسازی لرستان، گفت: تمامی مشاورین املاک موظف‌اند نرخ‌نامه‌های ابلاغی را در معرض دید مشتریان نصب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فتوحی در جریان بازدید از واحدهای مشاور املاک در سطح شهرستان خرم‌آباد ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی در بازار مسکن اظهار داشت: در این گشت مشترک، ضمن تذکر به واحدهای صنفی دارای تخلف، به متصدیان اعلام شد که در صورت تکرار هرگونه تخلف و بی‌توجهی به قوانین، این واحدها طبق مقررات پلمب خواهند شد.

وی در ادامه به دو محور اصلی موردتأکید در این بازدید اشاره کرد و افزود: تمامی مشاورین املاک موظف‌اند نرخ‌نامه‌های ابلاغی را در معرض دید مشتریان نصب کنند. همچنین، در راستای شفاف‌سازی معاملات و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان، جمع‌آوری تمامی فرم‌های قولنامه دستی و سنتی که پیش‌ازاین مورداستفاده قرار می‌گرفت، الزامی است و تمامی معاملات باید در چارچوب دستورالعمل‌های جدید صورت پذیرد.

کد مطلب 6873680

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نصب می‌شود ولی اجرا نمیشود، کمتر از یک درصد پورسانت نمیگیرن، کارت هم نمیکشن، یک شماره حساب میدن،کارت به کارت کنید معمولا برای خودشون یا حتی کارمنداشون هم نیست

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