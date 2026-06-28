به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فتوحی در جریان بازدید از واحدهای مشاور املاک در سطح شهرستان خرم‌آباد ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی در بازار مسکن اظهار داشت: در این گشت مشترک، ضمن تذکر به واحدهای صنفی دارای تخلف، به متصدیان اعلام شد که در صورت تکرار هرگونه تخلف و بی‌توجهی به قوانین، این واحدها طبق مقررات پلمب خواهند شد.

وی در ادامه به دو محور اصلی موردتأکید در این بازدید اشاره کرد و افزود: تمامی مشاورین املاک موظف‌اند نرخ‌نامه‌های ابلاغی را در معرض دید مشتریان نصب کنند. همچنین، در راستای شفاف‌سازی معاملات و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان، جمع‌آوری تمامی فرم‌های قولنامه دستی و سنتی که پیش‌ازاین مورداستفاده قرار می‌گرفت، الزامی است و تمامی معاملات باید در چارچوب دستورالعمل‌های جدید صورت پذیرد.