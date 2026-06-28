یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی روز یکشنبه در پیامی خطاب به بازیکنان، کادر فنی و مدیران فوتبال کشور، از تلاش آنان در جام جهانی ۲۰۲۶ قدردانی کرد و گفت: از بازیکنان کشورمان به خاطر تلاش مجدّانه در بازی‌ها، به‌رغم شرایط نابرابر ناشی از مزاحمت‌های آمریکایی‌ها، عدم انجام بازی‌های تدارکاتی و برخی مخالفت‌ها با حضور تیم در جام جهانی، سپاسگزاری می‌کنم.

وی در ادامه، حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را عاملی برای تقویت انسجام ملی دانست و افزود: شهامت مسئولان ورزش برای حضور در جام جهانی، موجب انسجام بیشتر جامعه و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان شد و حرکتی ارزشمند بود.

تولیت حرم امام خمینی(ره) با اشاره به مخالفت‌هایی که با حضور تیم ملی در جام جهانی وجود داشت، تصریح کرد که با وجود این فضاسازی‌ها، مسئولان ورزش با تصمیم خود زمینه حضور تیم را فراهم کردند و این اقدام آثار مثبتی برای کشور به همراه داشت.

وی همچنین از مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، قدردانی کرد و گفت: از زحمات برادران عزیزم آقایان مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی تشکر فراوان دارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خمینی، «حضور بدون شکست» تیم ملی، «فهم سرمربی تیم ملی» در اداره تیم و «مدیریت شایسته مسئولان فدراسیون، به‌ویژه رئیس فدراسیون» را از نقاط درخشان عملکرد مجموعه فوتبال کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ برشمرد.

وی با بیان اینکه تیم ملی فوتبال ایران، با وجود شایستگی و اذعان بسیاری از کارشناسان، لیاقت صعود به مراحل بالاتر جام جهانی را داشت، اظهار کرد: این تیم تنها به دلیل کم‌اقبالی از ادامه مسیر بازماند، اما این موضوع از ارزش عملکرد آن نمی‌کاهد و تیم ملی فوتبال ایران یکی از بهترین بازی‌های خود را در ادوار جام جهانی به نمایش گذاشت.

تولیت حرم امام خمینی(ره) ابراز امیدواری کرد تیم ملی با تمرین‌های جدی، آمادگی خود را برای بازی‌های آسیایی حفظ کند تا در آن رقابت‌ها نیز شاهد موفقیت‌های بیشتری باشد.