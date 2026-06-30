به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز سه‌شنبه در بازدید میدانی از پروژه پل سابله در محور اهواز به سوسنگرد و چذابه که با حضور معاون حقوق عامه دادستانی و دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان انجام شد اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم و راهبردی در مسیر طریق‌الحسین و تردد زائران اربعین است و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور زائران خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار بود این پل در اربعین سال گذشته به بهره‌برداری برسد اما به دلیل موانعی از جمله تأمین نشدن اعتبارات لازم، اجرای کامل پروژه به تأخیر افتاد.

دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر معاون حقوق عامه دادستانی و برگزاری چندین نشست تخصصی، بخش قابل توجهی از مشکلات این پروژه برطرف شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس رایزنی‌های انجام‌شده با پیمانکار پروژه، پیش‌بینی می‌شود عملیات تکمیل پل سابله پیش از اربعین حسینی امسال به پایان برسد تا در ایام تردد زائران مورد استفاده قرار گیرد.

خلفیان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی استان گفت: دستگاه‌های متولی باید اهتمام بیشتری برای رفع موانع طرح‌های عمرانی داشته باشند تا پروژه‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان از معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان و دادستان دشت آزادگان خواست روند پیگیری‌ها را تا تکمیل نهایی این پروژه و بهره‌برداری از آن پیش از اربعین حسینی با جدیت ادامه دهند.