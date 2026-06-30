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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ورود سازمان بازرسی به امضاهای طلایی در بازار سلامت

ورود سازمان بازرسی به امضاهای طلایی در بازار سلامت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ورود ویژه سازمان بازرسی کل کشور به امضاهای طلایی در حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور رئیس و معاونان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در ابتدای این نشست، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطالبات، دغدغه‌ها، گزارش‌های حاصل از بازدیدهای میدانی، بازرسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در حوزه سلامت را مطرح کردند و پس از جمع‌بندی موضوعات، مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور با رویکردی قاطع، جدی و عملیاتی به برخی مسائل اولویت‌دار حوزه سلامت ورود کند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، کمیته‌ای مشترک با حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل خواهد شد تا پرونده‌های مرتبط با سوءمدیریت، ترک فعل، رانت و فساد در حوزه سلامت با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

اسحاقی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در جلسه، بررسی وضعیت تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی بود و مقرر شد فهرست شرکت‌هایی که با هدف واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، از طریق کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اعتقاد کمیسیون بهداشت این است که وقتی برای دارو و مواد اولیه، منابع ارزی با نرخ حمایتی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص یافته، نباید شاهد افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار باشیم و لازم است نحوه هزینه‌کرد و اثربخشی این منابع به‌صورت دقیق بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور همچنین ورود جدی به موضوع امضاهای طلایی در بخش‌های مختلف حوزه سلامت (ستاد وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و...) از جمله فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص‌ها خواهد داشت چرا که هرگونه رانت و انحراف در این بخش‌ها مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: موضوع دیگر، بررسی نحوه تخصیص تجهیزات پزشکی خارج از تعهدات و خارج از سطح‌بندی‌های تعیین‌شده است؛ در برخی موارد گزارش‌هایی درباره تخصیص تجهیزات سرمایه‌ای از جمله ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و سایر امکانات تخصصی خارج از ضوابط مطرح شده که نیازمند نظارت دقیق است.

اسحاقی ادامه داد: همچنین مقرر شد موضوع معطلی کالاهای سلامت‌محور، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک با فوریت بررسی شود زیرا هرگونه تأخیر در ترخیص این اقلام می‌تواند زنجیره تأمین سلامت کشور را با اختلال مواجه کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع پرداخت‌های خارج از تعرفه گفت: یکی از موضوعاتی که اعضای کمیسیون بهداشت بر آن اصرار جدی داشتند، ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به پدیده زیرمیزی بود چرا که این رفتار نادرست علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، خسارت جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت وارد می‌کند.

وی افزود: مقرر شد با همکاری نهادهای مسئول، روند برخورد با تخلفات و پرونده‌های مرتبط با پرداخت‌های خارج از تعرفه با جدیت بیشتری دنبال شود.

اسحاقی با اشاره به وضعیت تأمین دارو در کشور گفت: کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست هشدار داد که با وجود تأمین و تخصیص ارز، شرایط فعلی دارو نیازمند پاسخگویی و اقدام فوری است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در حال حاضر حدود ۵۶۰ قلم دارو در وضعیت بحرانی و حدود ۱۸۰ قلم دارو در وضعیت حاد قرار دارد و این شرایط در حالی رخ داده که منابع ارزی و سیاست‌های حمایتی برای حوزه دارو در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: استمرار این وضعیت برای کمیسیون قابل درک و قابل اغماض نیست و لازم است تمام دستگاه‌های مسئول نسبت به دلایل ایجاد کمبودها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد اجرایی پاسخگو باشند.

وی با هشدار به افرادی که در حوزه سلامت مرتکب سوءمدیریت، ترک فعل، رانت، فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی شده‌اند، تصریح کرد: امروز آخرین فرصت برای پایان دادن به این روندهاست و با تشکیل کمیته مشترک نظارتی میان کمیسیون بهداشت و درمان و سازمان بازرسی کل کشور، هیچ‌گونه اغماض و حاشیه امنی برای متخلفان پذیرفته نخواهد شد.

کد مطلب 6875198
حبیب احسنی پور

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