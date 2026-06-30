مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر: اخذ هر گونه شهریه اضافی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر سه‌شنبه در نشست شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی اظهار کرد: رعایت قوانین و نرخ‌های مصوب، لازمه فعالیت تمامی مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود، به منظور صیانت از حقوق اولیا و دانش‌آموزان، نظارت بر فعالیت مراکز با جدیت انجام خواهد شد و انتظار می‌رود تمامی مدارس نسبت به رعایت چارچوب‌های قانونی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: برای حفظ عدالت آموزشی و رفاه حال اولیا، دریافت هرگونه وجه مازاد بر نرخ‌های رسمی امکان‌پذیر نیست ، پایبندی تمامی مدارس به قوانین، بسترساز محیطی امن و باکیفیت برای دانش‌آموزان خواهد بود و فعالیت مراکز متناسب با ضوابط ابلاغی به طور مداوم با جدیت رصد می‌شود.

دانش فر خاطر نشان کرد:مدارس غیر دولتی یاریگر ما در تعلیم و تربیت فرزندان مان هستند ولی حقوق و رضایتمندی افراد جامعه ما را موظف می کند در صورت اثبات تخلف مالی در مدارس غیر دولتی، مجوز فعالیت مدرسه بلافاصله باطل کنیم.

نشست شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی به صورت برخط با وزیر آموزش و پرورش در سالن زنده یاد دکتر جعفر حمیدی این اداره کل برگزار شد.