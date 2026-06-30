آزادسازی مهران نماد شکست راهبرد تبلیغاتی رژیم بعث بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الله نور نورالهی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس شامگاه سه شنبه در آیین گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین کربلای یک و آزادسازی شهر مهران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی به برکت هدایتهای امام خمینی(ره) و استمرار راه ایشان توسط رهبران انقلاب، توانسته است از سختترین بحرانها عبور کند و امروز نیز با اتکا به همان روحیه مقاومت، مسیر عزت و اقتدار را ادامه میدهد.
وی با تجلیل از مقام شهدا، جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا افزود: هر اندازه برای تبیین عظمت فرهنگ ایثار و شهادت تلاش شود، باز هم در برابر عظمت فداکاری شهدا اندک است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، حتی اگر صد برابر اقدامات کنونی در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس انجام شود، باز هم جای کار باقی خواهد ماند.
فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اهمیت برگزاری یادوارهها و سالگرد عملیاتهای دفاع مقدس تصریح کرد: بزرگداشت این عملیاتها تنها تجلیل از حماسهآفرینان نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی درسها، تجربیات و الگوهایی است که در ادامه مسیر انقلاب اسلامی به آنها نیازمند هستیم. در طول هشت سال دفاع مقدس، ۱۶۲ عملیات شامل ۱۹ عملیات بزرگ، ۱۹ عملیات متوسط و ۱۲۴ عملیات کوچک انجام شد که هر کدام گنجینهای از تجربه و درس برای نسلهای آینده است.
سردار نورالهی عملیات کربلای یک را یکی از مهمترین عملیاتهای دفاع مقدس دانست و گفت: امروز در سرزمین مهران، دیار شش هزار شهید، گرد هم آمدهایم؛ شهری که حدود هزار شهید آن متعلق به عملیات کربلای یک است. این عملیات در سختترین شرایط آبوهوایی و در اوج گرمای تابستان به اجرا درآمد و نقش تعیینکنندهای در تغییر معادلات جنگ داشت.
وی با اشاره به ارتباط عملیات کربلای یک با پیروزی بزرگ عملیات والفجر ۸ اظهار داشت: پس از فتح فاو، رژیم بعث عراق که شکست سنگینی را متحمل شده بود، برای جبران این شکست به اجرای طرح «دفاع متحرک» روی آورد و با بهرهگیری از چندین لشکر و تیپ زرهی، در اردیبهشت ۱۳۶۵ شهر مهران را اشغال کرد. صدام تلاش داشت با تبلیغات گسترده، اشغال مهران را «مهریه فاو» معرفی کرده و شکست خود را جبران کند.
وی ادامه داد: پس از اشغال مهران، رژیم بعث سه روز عزای عمومی را به جشن پیروزی تبدیل کرد و با تبلیغات گسترده تلاش کرد این اقدام را موفقیتی راهبردی جلوه دهد، اما امام خمینی(ره) با درایت و آیندهنگری، دستور قاطع آزادسازی مهران را صادر کردند.
سردار نورالهی با تشریح شرایط دشوار طراحی عملیات کربلای یک گفت: در آن مقطع، بخش عمده نیروهای رزم اسلام در جبهه جنوب مستقر بودند و با کمبود شدید نیرو مواجه بودیم. در حالی که برای اجرای عملیات به ۹۲ گردان نیاز داشتیم، در نهایت تنها ۴۵ گردان شامل ۳۴ گردان پیاده، ۹ گردان توپخانه و ۲ گردان زرهی برای عملیات آماده شدند.
وی افزود: در مقابل، دشمن با ۶۲ گردان مجهز، شامل لشکرهای زرهی و مکانیزه، در منطقه مستقر بود و بر اساس اصول نظامی، مهاجم باید دستکم سه برابر مدافع نیرو داشته باشد، اما رزمندگان اسلام با اتکا به ایمان، استقامت و روحیه جهادی، این موازنه را برهم زدند.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: هر جا ایمان، استقامت و آگاهی در کنار هم قرار گیرد، موازنه قدرت تغییر میکند و وعده الهی تحقق مییابد. عملیات کربلای یک نمونه روشن این حقیقت بود که ایمان بر تجهیزات و برتری عددی دشمن غلبه کرد.
وی با اشاره به نبردهای سنگین این عملیات گفت: در عملیات کربلای یک، رزمندگان اسلام در نبردی نابرابر، جنگ «تن با تانک» را به نمایش گذاشتند. نتیجه این مقاومت، انهدام ۱۱۰ دستگاه تانک دشمن و به غنیمت گرفتن ۷۰ تانک دیگر بود که نشاندهنده عظمت این پیروزی تاریخی است.
سردار نورالهی در پایان تأکید کرد: عملیات کربلای یک ثابت کرد که هرگاه ایمان، بصیرت و استقامت در کنار هم قرار گیرد، هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر ملت ایران را نخواهد داشت و این درس بزرگ دفاع مقدس، امروز نیز برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی راهگشا و الهامبخش است.
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