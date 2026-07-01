طرح ویژه تردد و پارک خودرو در روز مراسم تشییع قائد شهید در قم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه قم در راستای آمادگی برای مدیریت حجم بالای تردد در روز مراسم تشییع رهبر شهیدانقلاب، طرح ترافیکی ویژهای را در سطح شهر و جادههای منتهی به استان قم اجرایی میکند.
بر اساس اعلام این نهاد، برای جلوگیری از بحران ترافیکی، شهروندان موظف به استفاده از پارکینگهای معرفی شده در نواحی جمکران، ۷۲ تن، پارکسوار و محورهای عوارضی تهران و کاشان هستند.
در این طرح تاکید بر آن است که مسیر نهایی به صورت پیاده روی خواهد بود و خودروها باید در نقاط تعیینشده پارک کنند واز طریق ناوگان عمومی به محل مراسم بروند.
همچنین پلیس بر ضرورت باز بودن مسیرهای امدادی برای خودروهای آتشنشانی و آمبولانس تأکید کرد و از مردم خواست با مدیریت زمان حرکت خود، از بروز حوادث ناشی از سرعت غیرمجاز و خوابآلودگی در جادههای پرتردد استان جلوگیری کنند.
قم- پلیس راه استان قم با هدف مدیریت ترافیک در روز مراسم تشییع رهبر شهید، از شناسایی پارکینگهای جایگزین و تعیین مسیرهای ویژه امداد و نجات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه قم در راستای آمادگی برای مدیریت حجم بالای تردد در روز مراسم تشییع رهبر شهیدانقلاب، طرح ترافیکی ویژهای را در سطح شهر و جادههای منتهی به استان قم اجرایی میکند.
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