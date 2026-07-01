جدیدترین روش درمان سنگ صفرا جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از جدیدترین روش درمان سنگ صفرا می‌شود، بسیاری از بیماران تصور می‌کنند می‌توان سنگ‌ها را با یک دستگاه پیشرفته خرد کرد یا بدون برداشتن کیسه صفرا از بدن خارج ساخت. در عمل، روش استاندارد و مؤثر برای درمان بیشتر سنگ‌های علامت‌دار، برداشتن کیسه صفرا با جراحی لاپاراسکوپی است. در این روش، جراح به‌جای ایجاد یک برش بزرگ، از چند برش کوچک و دوربین ظریفی به نام لاپاراسکوپ استفاده می‌کند.

لاپاراسکوپی یک روش تازه کشف‌شده نیست، اما طی سال‌های گذشته تجهیزات تصویربرداری، ابزارهای جراحی و اصول ایمنی آن پیشرفت زیادی کرده‌اند. در حال حاضر، این روش برای بیشتر بیمارانی که به جراحی کیسه صفرا نیاز دارند، به عمل باز ترجیح داده می‌شود؛ زیرا معمولاً درد کمتر، جای زخم کوچک‌تر، بستری کوتاه‌تر و بازگشت سریع‌تری به فعالیت‌های روزمره دارد.

البته همه افرادی که در سونوگرافی آن‌ها سنگ دیده می‌شود، به جراحی فوری نیاز ندارند. تصمیم به عمل براساس وجود درد، التهاب، انسداد مجاری، سابقه حملات صفراوی و وضعیت عمومی بیمار گرفته می‌شود.

سنگ کیسه صفرا چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

کیسه صفرا اندام کوچکی در زیر کبد است که صفرا را ذخیره و هنگام غذاخوردن به روده باریک منتقل می‌کند. صفرا به هضم چربی‌ها کمک می‌کند. اگر ترکیب صفرا تغییر کند یا کیسه صفرا به‌درستی تخلیه نشود، ذرات جامدی تشکیل می‌شوند که به آن‌ها سنگ کیسه صفرا می‌گویند.

سنگ‌ها ممکن است بسیار کوچک، متعدد یا به‌اندازه چند سانتی‌متر باشند. بعضی افراد سال‌ها سنگ صفرا دارند، اما هیچ علامتی احساس نمی‌کنند. این سنگ‌های خاموش در بسیاری از موارد فقط پیگیری می‌شوند و به درمان نیاز ندارند.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که سنگ، مسیر خروجی کیسه صفرا یا مجرای صفراوی را مسدود کند. در این حالت ممکن است درد شدید در قسمت راست و بالای شکم، تهوع، استفراغ، التهاب کیسه صفرا یا زردی ایجاد شود.

جراحی لاپاراسکوپی سنگ صفرا چیست؟

نام پزشکی این عمل کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپی است. برخلاف برداشت رایج، جراح در این روش معمولاً فقط سنگ‌ها را خارج نمی‌کند؛ بلکه کیسه صفرا به‌طور کامل برداشته می‌شود. برای جراحی لاپاراسکوپی سنگ صفرا باید به متخصص لاپاراسکوپی مراجعه نمایید .

علت این تصمیم آن است که مشکل فقط وجود یک یا چند سنگ نیست. محیط داخل کیسه صفرا زمینه تشکیل سنگ را فراهم کرده است و اگر سنگ‌ها برداشته شوند اما کیسه صفرا باقی بماند، احتمال تشکیل مجدد سنگ وجود دارد. به همین دلیل، در بیشتر بیماران مبتلا به سنگ‌های علامت‌دار، درمان قطعی‌تر برداشتن خود کیسه صفراست.

کبد پس از جراحی همچنان صفرا تولید می‌کند، اما صفرا به‌جای ذخیره‌شدن در کیسه صفرا، مستقیماً از طریق مجاری صفراوی وارد روده می‌شود. بیشتر افراد پس از گذشت دوره تطابق می‌توانند بدون کیسه صفرا زندگی طبیعی داشته باشند.

جراحی سنگ صفرا به روش لاپاراسکوپی چگونه انجام می‌شود؟

این عمل در بیمارستان یا مرکز جراحی مجهز و تحت بیهوشی عمومی انجام می‌شود. بیمار در طول جراحی خواب است و دردی احساس نمی‌کند. مراحل دقیق ممکن است با توجه به شرایط بیمار و تکنیک جراح متفاوت باشند، اما روند کلی به شکل زیر است.

۱. آماده‌سازی پیش از عمل

پیش از جراحی، پزشک نتایج سونوگرافی، آزمایش‌های کبدی، شمارش سلول‌های خون و وضعیت انعقاد را بررسی می‌کند. در بعضی بیماران ممکن است آزمایش‌های تکمیلی مانند MRCP برای مشاهده دقیق‌تر مجاری صفراوی درخواست شود.

بیمار باید تمام داروهای مصرفی، به‌ویژه داروهای رقیق‌کننده خون، داروهای دیابت و مکمل‌ها را به جراح اطلاع دهد. قطع یا تغییر دارو بدون نظر پزشک مجاز نیست. چند ساعت ناشتا بودن نیز پیش از بیهوشی ضروری است.

۲. ایجاد برش‌های کوچک شکمی

پس از بیهوشی، جراح معمولاً چند برش کوچک در قسمت‌های مختلف شکم ایجاد می‌کند. سپس گاز دی‌اکسیدکربن وارد فضای شکم می‌شود تا دیواره شکم کمی بالا بیاید و فضای کافی برای مشاهده و حرکت ابزارها ایجاد شود.

لاپاراسکوپ که لوله‌ای باریک مجهز به دوربین و منبع نور است، از یکی از برش‌ها وارد می‌شود. تصویر داخل شکم با بزرگ‌نمایی روی مانیتور نمایش داده می‌شود و جراح عمل را با مشاهده این تصاویر انجام می‌دهد.

۳. جداکردن ایمن کیسه صفرا

جراح ابتدا ساختارهای اطراف کیسه صفرا را با دقت بررسی می‌کند. مجرای کیسه صفرا و رگ تغذیه‌کننده آن باید به‌درستی شناسایی شوند تا احتمال آسیب به مجرای اصلی صفراوی کاهش پیدا کند.

پس از مشخص‌شدن آناتومی، مجرا و رگ مربوط به کیسه صفرا بسته و قطع می‌شوند. سپس کیسه صفرا به‌آرامی از سطح زیرین کبد جدا می‌شود. در مواردی که التهاب شدید، چسبندگی یا تفاوت آناتومیک وجود دارد، این مرحله ممکن است دشوارتر باشد.

۴. خارج‌کردن کیسه صفرا

کیسه صفرا همراه با سنگ‌های داخل آن در یک کیسه مخصوص قرار می‌گیرد و از یکی از برش‌ها خارج می‌شود. در صورت نیاز، جراح محل عمل را از نظر خونریزی یا نشت صفرا بررسی می‌کند.

گاهی برای بررسی مجاری صفراوی از تصویربرداری حین عمل استفاده می‌شود. انجام این بررسی برای همه بیماران الزامی نیست و براساس شرایط جراحی و احتمال وجود سنگ در مجرای اصلی تصمیم‌گیری می‌شود.

۵. پایان عمل و انتقال به ریکاوری

در پایان، گاز شکم تخلیه و برش‌ها با بخیه، چسب پوستی یا پانسمان بسته می‌شوند. بیمار به بخش ریکاوری انتقال پیدا می‌کند تا هوشیاری، تنفس، فشارخون و درد او تحت نظر قرار گیرد.

بسیاری از بیماران پس از جراحی برنامه‌ریزی‌شده در همان روز یا روز بعد مرخص می‌شوند، اما التهاب شدید، بیماری زمینه‌ای، تهوع، درد یا پیچیدگی عمل ممکن است مدت بستری را افزایش دهد.

چه کسانی به جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا نیاز دارند؟

جراحی معمولاً برای افرادی مطرح می‌شود که سنگ کیسه صفرا باعث علامت یا عارضه شده است. مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:

حملات تکرارشونده درد صفراوی

التهاب حاد یا مزمن کیسه صفرا

درد شدید سمت راست و بالای شکم بعد از غذا

التهاب پانکراس ناشی از سنگ صفرا

وجود سنگ در مجرای اصلی صفراوی

عفونت یا تجمع چرک در کیسه صفرا

انسداد مسیر صفرا و ایجاد زردی

اختلال جدی در فعالیت روزمره به علت حملات مکرر

وجود سنگ بدون علامت، به‌تنهایی به معنای نیاز قطعی به عمل نیست. بعضی بیماران فقط تحت نظر قرار می‌گیرند، مگر اینکه علائم یا شرایط خاصی ایجاد شود.

مزایای عمل لاپاراسکوپی نسبت به جراحی باز

در عمل باز، جراح برای دسترسی به کیسه صفرا برش بزرگ‌تری در قسمت راست شکم ایجاد می‌کند. در لاپاراسکوپی، همان عمل از طریق چند برش کوچک انجام می‌شود.

مهم‌ترین مزایای جراحی لاپاراسکوپی عبارت‌اند از:

درد کمتر پس از عمل

جای زخم کوچک‌تر

کاهش مدت بستری

بازگشت سریع‌تر به فعالیت‌های روزانه

حرکت راحت‌تر بعد از جراحی

کاهش بعضی مشکلات مرتبط با برش بزرگ

نتیجه ظاهری مناسب‌تر محل برش‌ها

بااین‌حال، کوچک‌بودن برش‌ها به معنای بی‌خطر بودن عمل نیست. لاپاراسکوپی نیز یک جراحی کامل تحت بیهوشی عمومی است و باید توسط جراح دارای تجربه کافی انجام شود. برای دریافت نوبت از دکتر سنگ صفرا در تهران می توانید به وبسایت دکتر سعید شمس مراجعه نمایید و با شماره زیر تماس بگیرید.

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