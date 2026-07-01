به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش، سید مصطفی آذرکیش در نخستین گردهمایی معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور که با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد،با اشاره به مأموریتهای اصلی معاونت آموزش متوسطه اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای مهارتآموزی دانشآموزان سه راهبرد اصلی این معاونت است که با جدیت دنبال میشود.
آذرکیش تغییر رویکرد از آموزش حافظهمحور به یادگیری عمیق و مهارتمحور را از مهمترین برنامههای آموزش متوسطه عنوان کرد و افزود: تمامی برنامهریزیها در این حوزه با هدف ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی در حال پیگیری است.
وی همچنین از تلاشهای معاونان آموزش متوسطه استانها بهویژه در اجرای برنامههای دوران جنگ ۱۲ روزه و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه قدردانی کرد و گفت: استانها در اجرای برنامهها و بهبود شاخصهای آموزشی عملکرد موفقی داشتند و تجربیات ارزشمند آنان در این نشست به اشتراک گذاشته شد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر استمرار نشستهای حضوری معاونان آموزش متوسطه استانها، خاطرنشان کرد: این جلسات با هدف هماهنگی بیشتر، همافزایی و پیگیری مؤثر برنامهها بهصورت منظم برگزار خواهد شد.
آذرکیش از تدوین دستورالعمل برنامه «تقویت و جبران» برای جبران زمان از دسترفته آموزش و ارتقای بنیه علمی دانشآموزان خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت پایگاههای جبرانی تابستانی تدوین شده و بهزودی برای اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه معاونان آموزش متوسطه باید مسئولیت همه مدارس اعم از دولتی، سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، هیئت امنایی و هنرستانها را برعهده داشته باشند، افزود: پیشنویس بخشنامه مربوط به این موضوع تهیه شده و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه توسعه هنرستانها، تقویت آموزشهای مهارتی و حمایت از پژوهشسراهای دانشآموزی را از اقدامات مهم دو سال اخیر برشمرد و تصریح کرد: توجه ویژه به این حوزهها با حمایت وزیر آموزش و پرورش در چند مرحله عملیاتی شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
وی با اشاره به حمایتهای رئیسجمهور از نظام تعلیم و تربیت گفت: اهتمام ویژه دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور به آموزش و پرورش، پشتوانه ارزشمندی برای اجرای برنامههای تحولی این وزارتخانه است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آذرکیش از تهیه «میثاقنامه» معاونان آموزش متوسطه خبر داد و گفت: این سند با امضای همه معاونان آموزش متوسطه استانها رونمایی خواهد شد تا بر اجرای هماهنگ برنامهها، اسناد بالادستی، سیاستهای ابلاغی و برنامههای وزارت آموزش و پرورش تأکید شود.
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