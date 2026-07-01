دیدار نایب رئیس مجلس با خانواده ۲ شهید در عسلویه و کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی بعد از ظهر چهارشنبه با همراهی ارسلان زارع استاندار بوشهر ، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس، فرمانداران عسلویه و کنگان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مسئولان محلی با خانواده ۲ شهید والامقام «احمد عبدالله زاده» شهید مدافع امنیت در شهر نخل تقی شهرستان عسلویه و شهید والامقام «مهدی بازاد» از شهدای اقتدار جنگ رمضان در شهر سیراف شهرستان کنگان دیدار و گفت‌وگو کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدارها گفت: شهید عبدالله زاده و شهید بازاد در راستای استحکام دین الهی به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و امنیت کنونی، مرهون خون این شهدای والامقام است.

وی افزود: از زمان پیامبر اسلام(ص) تاکنون، مردمی به شرافتمندی، غیرتمندی و عزتمندی ملت ایران نداشته‌ایم و خدمت‌رسانی به این مردم، وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر در این دیدارها با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب و همه شهدای والامقام اظهار کرد: شهید احمد عبدالله زاده از شهدای والامقام مدافع امنیت در شهر نخل تقی و شهید مهدی بازاد شهید اقتدار جنگ رمضان در شهر سیراف است که برای تامین امنیت، آسایش و آرامش شهروندان، جان خود را تقدیم کرده‌اند.

وی افزود: عزت، اقتدار و سربلندی امروز ملت ایران، مرهون خون پاک شهیدان است و تکریم و تجلیل از شهدا مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: انسجام و اتحاد بسیار خوبی در شهرستان‌های عسلویه و کنگان حکمفرماست و این همدلی، در میادین شهرها و روستاهای این شهرستان‌ها، نمود خوبی دارد.

خانواده شهدای والامقام عبدالله زاده و بازاد نیز ضمن تقدیر از توجه مسئولان، به بیان دغدغه‌های خود و خاطراتی از شهیدان پرداختند.