ملت ایران از نخستین قربانیان حقوق بشر آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» پنج‌شنبه، ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاءالدین آقاجانپور، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، سردار حاج حسن رستگارپناه، رئیس مرکز مطالعات راهبردی اطلاعات و امنیت ستادکل نیروهای مسلح، سردار حسین رضا صادقی، مشاور و رئیس ویژه دفتر نظارت فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس سخنرانی کردند.

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز در کنفرانس «افشای حقوق بشر آمریکایی» سخن می‌گوییم، نه از روی کینه، بلکه از روی مسؤولیتی انسانی و تاریخی.

وی اضافه کرد: امروز به یاد آورنده رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) هستیم؛ آن بزرگ‌مردی که در اسفند ماه سال گذشته، در حمله جنایتکارانه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. ایشان سال‌ها با نافذترین کلمات، پرده از چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی برداشتند و امروز وظیفه ماست که در مسیر روشنگرانه ایشان گام برداریم و این حقیقت تلخ را فریاد بزنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه تاکید کرد: دولتی که خود را مدافع آزادی، کرامت انسانی و حقوق بشر معرفی می‌کند، آیا در عمل نیز به این اصول پایبند است؟ رهبر شهید ما سال‌ها پیش فرمودند «طرح مسأله حقوق بشر توسط آمریکا برای فریب و وسیله فشار است» این جمله کوتاه، حقیقتی بزرگ را آشکار می‌کند. برای دولت آمریکا، حقوق بشر نه یک ارزش انسانی، بلکه یک ابزار سیاسی است؛ ابزاری برای فشار بر ملّت‌های مستقل و حمایت از منافع نامشروع خود.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در یکی از بیاناتشان به صراحت فرمودند«امروز هیچ کس در جهان باور ندارد که آمریکا به دنبال حقوق بشر است» و در جای دیگر تأکید کردند«آمریکایی‌ها پرچم حقوق بشر را برافراشته‌اند و می‌گویند ما نه تنها در کشور خود، بلکه در سراسر جهان به حقوق بشر متعهدیم. خوب، این یک ادعاست. در عمل چه کرده‌اند؟ در عمل، بزرگ‌ترین آسیب را به حقوق بشر وارد می‌کنند و بزرگ‌ترین توهین را به حقوق بشر در کشورهای مختلف روا می‌دارند»

آمریکا هر جا منافعش اقتضا کند، از حقوق بشر سخن می‌گوید و هر جا منافعش در خطر باشد، چشم خود را بر بزرگ‌ترین جنایت‌ها می‌بندد.

سراج همچنین گفت: رهبر شهید ما در این باره فرمودند «اگر کسی در جهان ادعای حمایت از حقوق بشر کند، مقامات آمریکایی با توجّه به تمام اقدامات شرم‌آوری که در کارنامه عملکردی خود در زمینه حقوق بشر دارند، نباید این ادعا را مطرح کنند».

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به استانداردهای دوگانه آمریکا گفت: مسأله امروز جهان فقط نقض حقوق بشر نیست؛ مسأله اصلی «سیاسی شدن حقوق بشر» است. فاجعه آنجاست که قدرت‌های بزرگ، حقوق بشر را از یک ارزش انسانی به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده‌اند. آنها مدعی‌اند که جان همه انسان‌ها ارزش برابر دارد؛ اما رفتارشان چیز دیگری می‌گوید.

وی ادامه داد: اگر حقوق بشر یک اصل جهان‌شمول است، چرا خون یک کودک در اروپا جهان را به لرزه درمی‌آورد اما خون هزاران کودک در غزه و فلسطین تنها به چند بیانیه سیاسی ختم می‌شود؟ رهبر شهید ما در این باره فرمودند: «جامعه جهانی که همیشه از آمریکایی‌ها در حوادث مختلف شعارهای حمایت از حقوق بشر را شنیده است، باید بازتاب واقعیّت تلخ سیاست‌های آمریکا را در فلسطین مشاهده کند».

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه یادآور شد: واقعیت تلخ آن است که در منطق قدرت‌های سلطه‌گر، انسان‌ها ارزش یکسان ندارند. گویی جان برخی انسان‌ها ارزشمندتر از جان دیگران است. گویی حقوق بشر نیز دارای درجه‌بندی سیاسی، نژادی و جغرافیایی است. این همان نقطه‌ای است که شعارهای زیبای حقوق بشری با واقعیّت‌های سیاسی برخورد می‌کند و چهره واقعی مدعیان آشکار می‌شود.

سراج در ادامه به گوشه‌ای از جنایت‌های آمریکا علیه مردم کشورمان اشاره کرد و گفت: ملّت ایران از نخستین قربانیان حقوق بشر آمریکایی است. ما هرگز فراموش نمی‌کنیم که چگونه آمریکا با حمایت از رژیم پهلوی، زندان، شکنجه و سرکوب را بر ملّت ما تحمیل کرد. فراموش نمی‌کنیم حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی را؛ همان زمانی که بمب‌های شیمیایی بر سر مردم بی‌دفاع سردشت فرود می‌آمد و مدعیان حقوق بشر سکوت کرده بودند.

وی تاکید کرد: ما حادثه دردناک ۱۲ تیر ۱۳۶۷ را فراموش نمی‌کنیم؛ روزی که ناو جنگی آمریکایی «یواس‌اس وینسنس»، هواپیمای مسافربری ایران‌ایر را با ۲۹۰ مسافر و خدمه، در آسمان خلیج فارس هدف قرار داد. ۶۶ کودک و ۵۲ زن در میان قربانیان این جنایت هولناک بودند. این اقدام که هیچ توجیه حقوقی یا نظامی نداشت، نه تنها با پذیرش مسؤولیت همراه نشد، بلکه فرمانده ناو مهاجم مورد تقدیر رسمی نیز قرار گرفت. رهبر شهید ما در این باره فرمودند: «آنها به ۳۰۰ نفر در یک هواپیما شلیک می‌کنند...» و این جنایت را مصداق بارز ماهیت ضدبشری آمریکا معرفی کردند.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین اذعان کرد: اما امروز چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. در یک سال اخیر، ملّت ایران بیش از هر زمان دیگری به عمق دشمنی و خصومت آمریکا وقوف یافته است. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پروژه بی‌ثباتی تروریستی در دی‌ماه ۱۴۰۴، و جنگ رمضان که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، نقض فاحش بسیاری از حقوق مردم ایران را در پی داشت.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیمارستان‌ها، ساختمان هلال‌احمر، زندان اوین، مراکز درمانی و اماکن مسکونی و عمومی هدف حملات وحشیانه قرار گرفتند. ۱۱۰۰ شهروند ایرانی شامل ۱۰۲ زن، ده‌ها کودک و نوجوان، و ۱۴ تن از نخبگان علمی به شهادت رسیدند و بیش از ۵۶۰۰ نفر مجروح شدند که عمدتاً شهروندان غیرنظامی بودند.

سراج در ادامه با اشاره به جنایت مدرسه میناب و مراکز آموزش عالی، عنوان کرد: در سومین جنگ تحمیلی که با بهانه دروغین «کمک به مردم ایران» توجیه می‌شد، جنگنده‌های آمریکایی مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب را هدف قرار دادند و در یک حمله وحشیانه دو مرحله‌ای و کاملاً عامدانه، ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان معصوم و کادر مدرسه را به خاک و خون کشیدند. ۳۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور مورد حمله مستقیم قرار گرفتند. حملات به انبارهای نفتی تهران و کرج، آلودگی گسترده زیست‌محیطی را به همراه داشت که حق حیات، سلامت و محیط زیست سالم شهروندان را به مخاطره انداخت.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: مردم دنیا در آینه فلسطین، چهره واقعی سیاست‌های آمریکا را مشاهده می‌کنند. سال‌هاست مردم غزه زیر بمباران، محاصره، گرسنگی و آوارگی قرار دارند. هزاران کودک، زن و غیرنظامی به شهادت رسیده‌اند. بیمارستان‌ها، مدارس، اردوگاه‌های پناهندگان و مراکز امدادی هدف حمله قرار گرفته‌اند. اما مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ چرا آمریکا نه تنها این جنایت‌ها را محکوم نمی‌کند، بلکه با سلاح، پول، حمایت سیاسی و وتوی قطعنامه‌های آتش‌بس از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند؟

وی تصریح کرد: رهبر شهید ما در حمایت از جنبش دانشجویی آمریکا در دفاع از فلسطین فرمودند: «جنبش دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین بسیار گسترده است و دولت آمریکا را مجبور کرده است که تمام ادعاها و شعارهای خود درباره حقوق بشر و آزادی بیان را نقض کند.» ایشان تأکید کردند که این جنبش، «دولت آمریکا را به سرکوب دانشگاه‌ها و استفاده از خشونت علیه دانشجویان، در برابر چشم جهان و بدون هیچ ملاحظه‌ای وادار کرد»

سراج در ادامه بیان کرد: حقوق بشر آمریکایی تنها در خارج از مرزهای آمریکا نقض نمی‌شود. در داخل این کشور نیز تبعیض نژادی ساختاری، خشونت پلیس، کشتار سیاه‌پوستان، برخوردهای غیرانسانی با مهاجران، خشونت گسترده مسلحانه، و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، چهره دیگری از این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد.

وی همچنین گفت: رهبر شهید ما در این باره فرمودند: «آمریکا پرچم حقوق بشر را برافراشته و ادعای حمایت از حقوق بشر می‌کند، اما هر از چند گاهی، یک فرد بی‌گناه و بی‌سلاح در خون خود می‌غلتد و توسط پلیس آمریکا به قتل می‌رسد».

سراج ادامه داد: فجایع اسفناک غزه، لبنان، ایران و همه مظلومان جهان، لکه ننگی بر پیشانی تمدن غرب و آزمونی بزرگ برای ادعای دروغین آنان در دفاع از حقوق بشر است. امروز وجدان‌های بیدار عالم، این ریاکاری عریان را به خوبی درک کرده‌اند و می‌دانند که پشت نقاب لیبرال‌دموکراسی، جز خون‌ریزی، استثمار و سلطه بی‌رحمانه، چیزی نهفته نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه ما معتقدیم حقوق بشر واقعی، دفاع از کرامت همه انسان‌هاست؛ بدون تبعیض، بدون استاندارد دوگانه و بدون ملاحظات سیاسی، خاطرنشان کرد: حقوق بشر واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که جان یک کودک فلسطینی، لبنانی، یمنی، ایرانی، آفریقایی یا آمریکایی ارزش یکسان داشته باشد. حقوق بشر واقعی زمانی محقّق می‌شود که معیار قضاوت، انسانیّت باشد نه قدرت؛ عدالت باشد نه منفعت؛ حقیقت باشد نه مصلحت سیاسی.

وی در پایان گفت: رهبر شهید ما در آخرین سال‌های عمر پربرکت خود، با نافذترین کلمات، چهره واقعی آمریکا را برای جهانیان ترسیم کردند. امروز وظیفه ما، وظیفه همه آزادگان جهان، ادامه دادن این راه است. باید فریاد بزنیم که حقوق بشر آمریکایی، دروغی بیش نیست. باید اجازه ندهیم خون شهدایمان، از رهبر شهید تا کودک شهید مدرسه شجره طیبه، در هیاهوی رسانه‌های سلطه‌گر فراموش شود.

ما ملتی هستیم که در برابر جنایت‌های آمریکا ایستادگی کردیم

انصاری با اشاره به اهداف نامگذاری هفته حقوق بشر آمریکایی، گزارشی از اقدام‌ها و نشست‌های برگزارشده برای افشای حقوق بشر آمریکایی ارائه کرد.

وی گفت: برگزاری این کنفرانس فقط اجرای یک برنامه نیست، بلکه ادای احترام به رهبر شهید انقلاب که پرچم افشای حقوق بشر امریکایی را برعهده داشته، است؛ ما تلاش داریم چهره واقعی ناقضان خقوق بشر را آشکار کنیم.

انصاری در ادامه فهرستی از جنایت‌های آمریکا علیه مردم مناطق مختلف جهان ازجمله ایران را برشمرد و گفت: آمریکا در یک دست پرچم حقوق بشر و در دست دیکر شمشیر قتل و تحریم را دارد؛ ما ملتی هستیم که در برابر این جنایت‌ها ایستادگی کردیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین آقاجانپور با اشاره به جنایت‌های آمریکا علیه مردم ایران در چند دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: جنایت‌های انجام‌شده در جنگ‌های تحمیلی اخیر اوج این روند جنایت‌کارانه بوده است؛ من شاهد این جنایت‌ها بودم و پیکر شهدا را دیدم؛ شهدایی که هدف جنایت‌های حقوق بشر آمریکایی قرار گرفته بودند؛ این موضوع تفاوت مهم جنایت‌های روی‌داده در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که بیش از ۲۰۰ هزار شهید برجای گذاشت.