به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه آهن با اشاره به تشدید نظارتها همزمان با افزایش تقاضای سفر، گفت: تاکنون هیچ شکایتی درباره کمبود بلیت، گرانفروشی یا کمفروشی ثبت نشده و تمامی ظرفیت ناوگان ریلی برای خدمترسانی به زائران به کار گرفته شده است.
وی افزود: با افزایش تقاضای سفر، نظارتها نیز به شکل قابل توجهی تشدید شده است و تاکنون هیچ شکایتی مبنی بر کمبود بلیت، گرانفروشی یا کمفروشی دریافت نکردهایم.
کریمی بیان کرد: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند از طریق مرکز «صدای مسافر» با شماره ۵۱۴۹ و پیششماره ۰۲۱ در تهران، شکایات خود را ثبت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
معاون مسافری راهآهن ادامه داد: تا سقف ظرفیت ناوگان ریلی، همه امکانات برای خدمترسانی به مردم و زائران به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به آمادگی ایستگاههای راهآهن گفت: برای ارائه خدمات مطلوب، تمهیدات لازم از جمله آمادهبهکاری دیزلژنراتورهای اضطراری، پلههای برقی، آسانسورها، بهویژه برای افراد دارای معلولیت و توانیابان، همچنین سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها و سامانههای سرمایشی ایستگاهها پیشبینی و اجرا شده است.
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