به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی عصر پنجشنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان کامیاران به مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، با تأکید بر اهمیت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: حضور در این مراسم، تنها یک حضور فیزیکی نیست، بلکه بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت، مقاومت و ارزش‌های الهی است.

وی با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: ملت ایران در روزهای سرشار از اندوه و افتخار، بار دیگر نشان داد که مسیر حق با شهادت متوقف نمی‌شود و خون شهیدان، ضامن تداوم راه عزت، ولایت و مقاومت است.

وی افزود: امروز وظیفه ما است که با حضوری آگاهانه، منسجم و پرشور، پیام وفاداری مردم کامیاران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای اعزام کاروان، تصریح کرد: باید کاروانی منظم، با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با رعایت کامل اصول امنیتی و اخلاقی اعزام شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند در فضایی آرام و معنوی در این مراسم تاریخی حضور یابند.

حجت‌الاسلام سبزی خاطرنشان کرد: این حضور تنها یک حرکت جمعی نیست، بلکه اعلام وفاداری به اسلام، انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان است.

وی در پایان از همه دست‌اندرکاران و مردم خواست با همکاری، همدلی و احساس مسئولیت، زمینه اعزام هرچه بهتر کاروان را فراهم کنند و گفت: امیدواریم کاروان کامیاران همچون همیشه نماد بصیرت، وفاداری و انسجام مردمی باشد و خداوند به همه ما توفیق ادامه راه شهیدان و سربلندی در این آزمون تاریخی را عطا فرماید.