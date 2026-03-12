به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری ویژه‌برنامه «امت شهیدپرور»، شامگاه پنجشنبه میدان اصلی شهر کامیاران صحنه حضور پرشور مردمی بود که برای پاسداشت خون شهدا و اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی گرد هم آمده بودند.

مردم این شهر با حضور گسترده خود در این اجتماع، بار دیگر نشان دادند که یاد و راه شهدا همچنان در دل جامعه زنده است و ملت ایران مسیر ایثار و مقاومت را ادامه خواهد داد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جوانان و دانشجویان گرفته تا خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس حضور داشتند و فضای میدان مملو از شور انقلابی و حال و هوای عزاداری بود.

حضور پرشور مردم در میدان

از ساعات ابتدایی برگزاری برنامه، مردم با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر شهدا در میدان حضور یافتند و فضای مراسم آمیخته‌ای از شور انقلابی و سوگ برای شهیدان بود؛ مردمی که با شعارها و سخنان خود بر ادامه راه شهدا تأکید می‌کردند.

در میان جمعیت، جوانانی دیده می‌شدند که با صدایی رسا شعارهایی در حمایت از آرمان‌های انقلاب سر می‌دادند و حاضران نیز با آنها همصدا می‌شدند، این حضور گسترده نشان از روحیه همبستگی و پایبندی مردم کامیاران به ارزش‌های انقلاب اسلامی داشت.

تا شکست دشمن در صحنه می‌مانیم

یکی از محورهای اصلی این تجمع، تأکید مردم بر استمرار حضور در میدان دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم اعلام کردند که به عشق رهبر شهید و برای پاسداشت خون شهدا در صحنه حاضر می‌شوند و تا شکست دشمن، حضور خود در عرصه‌های مختلف را حفظ خواهند کرد.

این سخنان در میان جمعیت با استقبال و شعارهای حمایتی همراه شد و فضای مراسم را پرشورتر کرد.

جلوه‌ای از وحدت و همدلی

ویژه‌برنامه «امت شهیدپرور» در کامیاران علاوه بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، جلوه‌ای از همبستگی مردم این منطقه را نیز به نمایش گذاشت.

در میان جمعیت، خانواده‌هایی دیده می‌شدند که همراه با فرزندان خود در مراسم شرکت کرده بودند. برخی نیز تصاویر شهدا را در دست داشتند و با نگاه‌هایی آمیخته از افتخار و اندوه، در مراسم حضور یافته بودند.

این حضور گسترده نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم زنده است و نسل‌های مختلف جامعه خود را وارث راه شهدا می‌دانند.

تداوم راه شهدا

تجمع مردم کامیاران در ویژه‌برنامه «امت شهیدپرور» بار دیگر نشان داد که یاد شهدا همچنان الهام‌بخش حرکت‌های مردمی در کشور است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تأکید بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان، اعلام کردند که مسیر شهدا را ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد آرمان‌هایی که برای آن خون‌های بسیاری ریخته شده، به فراموشی سپرده شود.

حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از وفاداری ملت به فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ فرهنگی که همچنان در تار و پود جامعه ایرانی جریان دارد.