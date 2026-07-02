به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از محلات جنوبی شهر بوشهر، زیرساخت‌های ارتباطی از جمله وضعیت پوشش اینترنت و تلفن همراه را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار بوشهر اظهار کرد: این بازدید میدانی در راستای پیگیری و پاسخ به مطالبات مردمی مبنی بر توسعه زیرساخت‌های آنتن‌دهی در این محل صورت گرفته است.

وی در ادامه‌ این بازدید میدانی ضمن گفت‌وگو با شهروندان و بررسی نقاط مختلف وضعیت ارتباطی محلات، دستورات لازم برای رفع سریع مشکلات ارتباطی را صادر کرد.

فرماندار بوشهر با تأکید ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت خدمات اپراتورها، افزود: در رأستای ارتقای کیفیت ارتباطات و رفع دغدغه‌های اهالی محلات جنوبی با هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری‌های لازم در دست اجرا خواهد بود.

وی در ادامه از بهره‌برداری یک دکل مخابراتی جدید در خیابان دلیران ۲۳، کوچه مریم ۱۵ خبر داد و گفت: این دکل که اخیراً راه‌اندازی شده است با هدف تقویت ارتباطات رادیویی و ارائه پوشش نسل سوم (3G) در محلات جنوبی شهرستان بوشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفته و پروژه‌ای مؤثر در بهبود دسترسی ساکنین به اینترنت همراه محسوب می‌شود.

فرماندار بوشهر در ادامه، بر تداوم نظارت بر کیفیت خدمات اپراتورها و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در تمامی نقاط شهرستان بوشهر تأکید کرد.