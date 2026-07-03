امام جمعه موقت زاهدان: مسئولان در برابر آمریکا هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید روحالله حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان، با دعوت مردم و مسئولان به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا باید در همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی، از کسبوکار و مسئولیتهای اداری تا تصمیمگیریهای کلان، مورد توجه قرار گیرد.
خطیب جمعه موقت زاهدان با اشاره به موضوع مذاکرات، آمریکا را کشوری بدعهد و غیرقابل اعتماد توصیف کرد و افزود: مسئولان باید با هوشیاری کامل از حقوق ملت دفاع کنند و اجازه ندهند منافع ملی تحت تأثیر وعدهها و رفتارهای غیرقابل اعتماد دشمن قرار گیرد.
عقبنشینی از مسیر رهبری معنا ندارد
حجت الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز بخشی از قلمرو و حاکمیت ایران هستند، گفت: هیچ کشوری، بهویژه آمریکا، حق دخالت یا ادعایی نسبت به این منطقه ندارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی بر همان مسیری حرکت میکند که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند و در دفاع از آرمانها، عزت و منافع ملی، هیچگونه عقبنشینی نخواهد داشت.
امام جمعه موقت زاهدان خاطرنشان کرد: اقتدار امروز کشور حاصل مجاهدت و جانفشانی شهدای بزرگی است که برای عزت و استقلال ایران اسلامی از جان خود گذشتند و حفظ این دستاوردها وظیفه همه مسئولان و مردم است.
دوازدهم تیر، نماد حقوق بشر آمریکایی
وی با اشاره به سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، دوازدهم تیر را نماد افشای حقوق بشر آمریکایی دانست و اظهار کرد: کارنامه آمریکا در جهان، سرشار از جنگافروزی، کشتار غیرنظامیان و نقض گسترده حقوق بشر است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به جنایتهای آمریکا در کشورهای مختلف و همچنین حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: این کشور نمیتواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد، در حالی که خود از اصلیترین عاملان نقض حقوق ملتها در جهان به شمار میرود.
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