به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شجاعیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای تأمین نان و کالاهای اساسی مورد نیاز زائران و شهروندان در روزهای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: در راستای مدیریت مناسب توزیع نان و تسهیل دسترسی مردم و زائران، سهمیه فوقالعادهای به ۴۱۰ واحد نانوایی در نقاط مختلف شهر اختصاص یافته است.
وی افزود: این سهمیه فوقالعاده به نانواییهای مستقر در ورودیهای شهر، اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مرکز شهر و خیابانهای اصلی تعلق گرفته تا در ایامی که قم میزبان جمعیت گستردهای از زائران و شرکتکنندگان در مراسم است، خدماترسانی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم با بیان اینکه برنامهریزی لازم برای تأمین نان مورد نیاز مواکب نیز انجام شده است، ادامه داد: تأمین نان مواکب از طریق واحدهای تولید نان صنعتی سطح استان صورت میگیرد و برای این بخش نیز هماهنگیهای لازم انجام شده تا مواکب و هیئتهای مذهبی در روند پذیرایی از زائران با مشکلی مواجه نشوند.
وی با اشاره به پیشبینی کالاهای اساسی برای خدمترسانی مطلوبتر به زائران گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز از جمله برنج، شکر و روغن نیز برای پذیرایی از زائران در مواکب و هیئتهای مذهبی استان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تأمین و توزیع شده است.
شجاعیان تصریح کرد: با توجه به حجم بالای حضور زائران و ضرورت آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیازهای عمومی، در خصوص تأمین نان مورد نیاز زائران بدرقه امام شهید از طریق نانوایان و واحدهای تولیدی نان صنعتی استان هیچ مشکل و محدودیتی وجود ندارد و تمامی واحدها با آمادگی کامل در چرخه خدمترسانی قرار دارند.
وی اظهار کرد: بر همین اساس تعطیلی نانواییهای قم در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه به طور کامل لغو شده و همه نانواییها در این ایام به پخت و عرضه نان برای شهروندان و زائران مشغول خواهند بود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم ادامه داد: این تصمیم با هدف جلوگیری از هرگونه اختلال در روند تأمین نان، تسهیل دسترسی عمومی و پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا در روزهای برگزاری مراسم اتخاذ شده است تا شهروندان قمی و زائرانی که از نقاط مختلف کشور در این آیین حضور مییابند، بدون دغدغه از خدمات مورد نیاز بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در مدیریت شرایط این ایام بیان کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم نیز به منظور مدیریت هرچه بهتر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، در این روزها به صورت آمادهباش کامل به ارائه خدمت میپردازد و تلاش خواهد شد فرآیند توزیع اقلام و پشتیبانی از واحدهای نانوایی و مراکز عرضه با نظم و سرعت لازم دنبال شود.
شجاعیان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پیشبینیشده در حوزه نان و کالاهای اساسی با هدف پشتیبانی از مواکب، هیئتهای مذهبی، زائران و شهروندان انجام شده و همه ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مناسب در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه به کار گرفته شده است.
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