رهبر شهید ایران بر جهان اثرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، عزمی عبد الحمید رئیس شورای مشورتی سازمان های اسلامی مالزی ،در همایش بینالمللی امام خامنه ای؛ جاویدان مقاومت در سالن اجلاس سران تهران، اظهار کرد : ما شاهد آن بودیم که سیاست جهانی بهواسطه تلاشهای رهبر ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد.
وی افزود : بهرغم تحریمهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، ایران توانست تغییرات بزرگی در جهان ایجاد کند و پیروزی بزرگی را در جنگ به دست آورد.
عبدالحمید تاکید کرد: یکی از ویژگیهای رهبری امام خامنهای این بود که ایشان تأکید میکرد باید از تاریخ درس گرفت. همه ما توافق داریم که تاریخ میتواند برای ما درسآموز باشد، هویت ما را شکل دهد و مسیر آینده را روشن سازد. رهبر شهید همواره تأکید داشت که نباید رویدادهای سیاسی را در خلأ مورد بررسی قرار دهیم، بلکه باید به حاکمیت خود توجه کنیم.
وی گفت : آنچه رهبر ایران به ما آموخت، تنها بر ایران تأثیرگذار نبود، بلکه بر کل جهان اسلام نیز اثرگذار بود. امت اسلامی امروز با چالشهای فراوانی مواجه است. ما شاهد اشغالگری در سرزمینهای اسلامی، جنگ و اسلامهراسی در فضاهای مختلف هستیم.
رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی در ادامه خاطرنشان کرد،: مهمترین چالش امت اسلامی و بزرگترین مانع پیش روی وحدت کشورهای اسلامی، فقدان وحدت است. ما باید از جایگاه راهبردی خود در کشورهای اسلامی استفاده کنیم، اما این در حالی است که متاسفانه حتی نسبت به یکدیگر سوءظن و بدبینی نیز وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا امت اسلامی میتواند به وحدت دست پیدا کند، اظهار کرد: مفهوم مقاومت باید بهعنوان یک مفهوم کلان مورد توجه قرار گیرد و مقاومت تنها به معنای نظامی نیست. مقاومت مفهومی جامعالاطراف است و همه ابعاد را در بر میگیرد. از سویی ما باید تابآوری اقتصادی را ایجاد کنیم و این نیز بخشی از مقاومت است.
در عین حال، باید با جهان گفتوگویی سازنده داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که مقاومت همه ابعاد تلاشها برای ایجاد جامعهای صحیح را در بر دارد. توازن قوا در جهان در حال تغییر است و امروز فرصت ارزشمندی در اختیار ما قرار گرفته است. ما میتوانیم از این منظر به یکدیگر کمک کنیم و جهان اسلام را بهعنوان یک تمدن در جهان مطرح سازیم.
رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی گفت: ما شاهد آن بودیم که سیاست جهانی بهواسطه تلاشهای رهبر ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عزمی عبد الحمید رئیس شورای مشورتی سازمان های اسلامی مالزی ،در همایش بینالمللی امام خامنه ای؛ جاویدان مقاومت در سالن اجلاس سران تهران، اظهار کرد : ما شاهد آن بودیم که سیاست جهانی بهواسطه تلاشهای رهبر ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد.
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