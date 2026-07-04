به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب که بناست شانزدهم تیرماه در شهر مقدس قم برگزار شود، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها همانند دیگر مجموعههای خدمترسان، با احساس مسئولیت دینی و وظیفهای که بر عهده خود میداند، تمامی ظرفیتهای خود را برای میزبانی از زائران و بدرقهکنندگان این مراسم به کار گرفته است.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها گفت: مجموعههای مختلف حرم از روزهای گذشته برای ارائه خدمات در این ایام فراخوان شدهاند تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه و با آمادگی کامل ارائه شود.
وی افزود: بخشهای مختلف خدماتی حرم از جمله دربانی، انتظامات، کفشداری، خدمات رفاهی، ایستگاههای شارژ تلفن همراه و دیگر واحدهای خدمترسان با تمام توان در آمادهباش قرار دارند و نیروهای این بخشها برای خدمترسانی هرچه بهتر سازماندهی شدهاند.
فلاحی ادامه داد: خدمات ویژه سالمندان نیز همچون گذشته فعال خواهد بود و تلاش میشود در روزهای برگزاری مراسم با توجه به گرمای هوا، امکانات رفاهی مناسبی برای زائران فراهم شود تا آنان بتوانند در فضایی آرام و معنوی از برنامههای این ایام بهرهمند شوند.
ظرفیتهای اسکان را در اختیار زائران قرار دادیم
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها بیان کرد: برای اسکان زائران نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده و شبستان حضرت نجم خاتون سلاماللهعلیها به اسکان خواهران اختصاص یافته است.
وی افزود: بالکنهای شبستان امام رضوانالله تعالی علیه نیز برای استفاده زائران پیشبینی شده و زائرسرای کوثر نیز به صورت مشترک در بخشهای خواهران و برادران پذیرای میهمانان خواهد بود.
فلاحی خاطرنشان کرد: شبستان حضرت زینب سلاماللهعلیها نیز با دو بخش مجزا برای خواهران و برادران آماده بهرهبرداری است تا زائران بتوانند با راهنمایی خادمان حرم از این فضاها استفاده کنند.
وی گفت: خادمان آستان مقدس در طول برگزاری مراسم، اطلاعرسانی لازم را درباره محل استقرار و نحوه استفاده از ظرفیتهای اسکان و خدمات رفاهی به زائران ارائه خواهند کرد تا خدمات با نظم و سهولت بیشتری در اختیار آنان قرار گیرد.
زائران از آوردن وسایل حجیم خودداری کنند
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به پیشبینی خدمات امانتداری اظهار کرد: بخشهای امانتداری حرم در این ایام فعال خواهند بود و برای کاهش ازدحام، دفاتر امانت نیز در نقاطی با فاصله کمتر نسبت به حرم پیشبینی شده است.
وی افزود: با وجود فراهم بودن این خدمات، از زائران درخواست میشود از همراه داشتن ساکهای بزرگ و وسایل حجیم خودداری کنند و تنها لوازم ضروری مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند تا روند خدمترسانی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
فلاحی در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور زائران و بدرقهکنندگان رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها انجام شده و مجموعه آستان مقدس با همه ظرفیتهای خود آماده خدمترسانی به میهمانان این مراسم معنوی است.
قم- مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) از آمادگی کامل این آستان مقدس برای ارائه خدمات گسترده به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب که بناست شانزدهم تیرماه در شهر مقدس قم برگزار شود، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها همانند دیگر مجموعههای خدمترسان، با احساس مسئولیت دینی و وظیفهای که بر عهده خود میداند، تمامی ظرفیتهای خود را برای میزبانی از زائران و بدرقهکنندگان این مراسم به کار گرفته است.
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