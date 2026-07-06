کشف ۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در نایین؛ ۵متهم دستگیر شدند

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای اجرای مأموریتهای ابلاغی و تشدید اقدامات کنترلی برای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی، مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان نایین هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به ۴ دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از انجام اقدامات قانونی، خودروها را برای بررسی دقیق متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی تخصصی از کامیونهای توقیفشده، موفق به کشف ۸ هزار و ۱۶۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع شدند که بدون مجوز قانونی و خارج از ضوابط تعیینشده در حال حمل بود.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به دستگیری ۵ متهم در این پرونده تصریح کرد: در این عملیات، ۴ دستگاه کامیون توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ براهیمی قاچاق فرآوردههای نفتی را از مصادیق جرائم سازمانیافته اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: سودجویان با خروج غیرقانونی فرآوردههای نفتی از چرخه رسمی توزیع، ضمن وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور، موجب اخلال در نظام توزیع سوخت، تضییع حقوق عمومی و آسیب به منافع ملی میشوند؛ از اینرو پلیس با هرگونه فعالیت در حوزه قاچاق سوخت، با اقتدار، هوشمندی و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد کرد.
وی با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت یا سایر جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا نزدیکترین واحد انتظامی به پلیس اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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