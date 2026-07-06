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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

استقرار ۱۴پایگاه ویژه جهت ساماندهی گمشدگان در مسیر تشییع رهبر شهیددرقم

استقرار ۱۴پایگاه ویژه جهت ساماندهی گمشدگان در مسیر تشییع رهبر شهیددرقم

قم- مدیرکل بازرسی شهرداری قم از استقرار ۱۴ پایگاه ویژه در طول بلوار پیامبر اعظم(ص) برای خدمات‌رسانی به زائران تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرهادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات ویژه شهرداری برای مدیریت حضور میلیونی زائران اظهار کرد: با هدف ایجاد نظم و آرامش خاطر برای عزاداران، ۱۴ پایگاه تخصصی در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) مستقر شده است تا در صورت بروز هرگونه مورد مفقودی، اقدامات لازم برای شناسایی و بازگشت افراد به همراهانشان در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد.

رئیس کمیته گمشدگان با بیان اینکه حدود ۹۰۰ نفر از عوامل اجرایی در بخش‌های مختلف این کمیته به فعالیت خواهند پرداخت، افزود: برای ارائه خدمات بهینه، ۱۰۰ نفر از نیروهای متخصص سامانه ۱۳۷ شهرداری قم در سه شیفت کاری به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به زائران، عزاداران و شهروندان هستند.

میرهادی در ادامه به زیرساخت‌های فناوری این کمیته اشاره کرد و گفت: تمامی اطلاعات دریافتی در نرم‌افزار «قم‌زائر» بارگذاری می‌شود تا فرآیند جستجو، شناسایی افراد و اشیای گمشده با سرعت و دقت بالاتری صورت پذیرد و این سامانه به عنوان مرکز اصلی ثبت و پیگیری گزارش‌ها، نقش محوری در مدیریت وضعیت میدانی خواهد داشت.

وی در پایان از زائران و شهروندان خواست در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا گزارش مورد مفقودی، به پایگاه‌های مستقر در بلوار پیامبر اعظم(ص) مراجعه کرده و یا با سامانه ۱۳۷ تماس حاصل نمایند تا نیروهای امدادی و اجرایی مستقر در این پایگاه‌ها بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به حل مشکل اقدام کنند.

کد مطلب 6880864

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