درخشش تیم ملی فیزیک ایران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی و حضور قدرتمند در المپیاد جهانی ۲۰۲۶، پس از شرکت در مسابقات ISPHO، موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.

در این مسابقات هیربد فودازی مدال طلا و عنوان بهترین شرکت‌کننده در رویداد و بالاترین نمره تئوری را کسب کرد. همچنین امیرسام گوهرپی دیگر عضو تیم، مدال طلای این رقابت‌ها را به گردن آویخت. کیان ضرابیان نیز موفق به کسب مدال نقره و محمد میرمحمدی با دستیابی به مدال برنز، کارنامه موفق تیم ایران در این رقابت‌ها را تکمیل کرد.