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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

درخشش تیم ملی فیزیک ایران در مسابقات جهانی

درخشش تیم ملی فیزیک ایران در مسابقات جهانی

تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران  پس از شرکت در مسابقات ISPHO، موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی و حضور قدرتمند در المپیاد جهانی ۲۰۲۶، پس از شرکت در مسابقات ISPHO، موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.

در این مسابقات هیربد فودازی مدال طلا و عنوان بهترین شرکت‌کننده در رویداد و بالاترین نمره تئوری را کسب کرد. همچنین امیرسام گوهرپی دیگر عضو تیم، مدال طلای این رقابت‌ها را به گردن آویخت. کیان ضرابیان نیز موفق به کسب مدال نقره و محمد میرمحمدی با دستیابی به مدال برنز، کارنامه موفق تیم ایران در این رقابت‌ها را تکمیل کرد.

کد مطلب 6882245

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